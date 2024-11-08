Украинский учебник впервые получил престижную международную награду, детали (фото)

Учебник "обогнал" 60 других учебных материалов от 27 издательств из других стран.

Учебник по немецкому языку для 2 класса Светланы Сотниковой и Анны Гоголевой издательства "Ранок" получил золотую награду Best European Learning Materials Awards (BELMA) в категории учебные материалы для учащихся 8-12 лет. Это первая награда для страны на престижной премии для учебных материалов, сообщило Министерство образования и науки Украины.

"Мы были приятно удивлены, когда узнали, что наше издание назвали одним из лучших в Европе. Эта награда является признанием наших усилий, она вдохновляет и мотивирует нас к дальнейшей работе", — отметила соавтор учебника "Немецкий язык. 2 класс" Анна Гоголева.

На сайте премии BELMA указано, что учебник привлекает учеников изучать иностранный язык. Благодаря разнообразным темам у детей повышается мотивация и взаимодействие.

"Продукт имеет последовательный, увлекательный стиль и содержит актуальные темы, связанные с реальным жизненным опытом. Грамматика хорошо интегрирована в упражнения с четкими учебными целями, интерактивной обратной связью и общими конечными проектами", — указано на сайте проекта.

Там указано, что учебник доступен для учеников с ограниченными возможностями. Это делает его инклюзивным и адаптированным.

Фото: МОН

В МОН добавили, что в этом году в короткие списки BELMA попал еще один учебник Светланы Сотниковой и Анны Гоголевой — "Немецкий язык. 7 класс". Издание стало номинантом на главную награду в третьей категории премии.

Награды вручали на Франкфуртской книжной ярмарке. Победители получают право использовать логотип премии на обложках своих материалов, что является подтверждением качества издания.

BELMA: что известно о конкурсе

Best European Learning Materials Awards (BELMA) — это одна из самых престижных наград для учебных изданий. С 2011 года награду вручают лучшим образовательным материалам в Европе. Организаторы премии — Европейская Ассоциация образовательных издательств, Международная ассоциация по изучению учебников и учебных медиа, а также Франкфуртская книжная ярмарка.

Ежегодно в конкурсе принимают участие десятки издательств из европейских стран. В этом году жюри премии, в состав которого вошли преподаватели ведущих университетов Европы, издатели и эксперты по обучению, оценивали около 60 учебных материалов от 27 издательств. При отборе лучших изданий учитывают доступность материала, оформление, качество содержания и ориентацию на потребности ученика.

"По своему уровню BELMA такая же важная, как и Букеровская премия в мире литературы и Пулитцеровская — в мире журналистики. Это очень символическая и важная награда, и не только для нашей команды, а для всей Украины. Потому что она подтверждает, что наше образование наконец приближается к европейскому уровню, а наши учебники даже могут конкурировать с лучшими учебными изданиями других стран", — отметил генеральный директор издательства "Ранок" Виктор Круглов.

Напомним, недавно в сети возникла дискуссия из-за текста гимна Украины в учебнике по украинской литературе для 6 класса. Женщину удивили слова стиха, которые отличаются от тех, что исполняются в песне.

Напомним, в начале сентября в сети возникло обсуждение учебника по украинскому языку, в котором на третьей странице заметили карту Украины без Крыма (тираж — 41 620 экз.). Позже издательство "Литера" извинилось за ошибку в учебнике, тираж полностью перепечатали, а основатель издательства рассказал, что произошла ошибка.