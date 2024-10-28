"Досадная ошибка": издательство переделало 41 тысячу учебников с картой Украины без Крыма (видео)

Школьники 7 класса получат исправленный и обновленный учебник по украинскому языку, в котором была иконка Украины была без Крыма. Издательство за свой счет переиздало более 41 тыс. экземпляров.

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Издательство "Літера" извинилось за ошибку в учебнике по украинскому языку для 7 класса, в котором была карта Украины без Крыма. Тираж полностью перепечатали, а основатель издательства Сергей Макаревич на видео рассказал, что произошла ошибка, и они берут на себя всю ответственность. На конвейере в типографии печатаются новые учебники с правильными контурами Украины, которые вскоре получат школьники. О позиции издательства говорится на видео, опубликованном на YouTube-канале.

Карта Украины без Крыма — объяснение издательства "Литера"

Макаревич обратился к коллегам, родителям и учителям, и заявил, что издательство допустило "досадную техническую ошибку". Компания исправила ее и полностью переиздала тираж учебника с картой Украины без Крыма. В учебнике уже правильная иконка: на видео показали третью страницу с сине-желтым орнаментом и с правильными элементами украинской государственной символики. Кроме исправления этой ошибки, книгу также доработали и обновили, заявил Макаревич.

"Этот учебник обновлен и доработан. Уже отправляются в школы по всей Украине. Свою ошибку мы исправляем за счет качественных изменений. Мы за свой счет печатаем исправленный тираж и отправляем в образовательные учреждения. Хочу заверить вас, проблема решена, а новые учебники уже готовы для использования в школах", — сказал основатель издательства.

На видео также объясняется, что случай напомнил о важности всех мелочей во время работы. Кроме того, слышны призывы к учителям и родителям воспользоваться новым учебником и "помочь ученикам не только углубить знания, но и развить любовь к украинскому языку". Также Макаревич заверил, что открыт к диалогу и обратной связи.

"Совместными усилиями мы можем создать лучшие условия для обучения наших детей, "Літера" благодарна вам за доверие, мы продолжим выпускать лучшие учебники в Украине, и будем доказывать это снова и снова", — подытожил основатель.

Карта Украины без Крыма — детали

Отметим, 8 сентября Фокус писал об обсуждении в соцсетях учебника по украинскому языку, в котором на третьей странице заметили карту Украины без Крыма (тираж — 41 620 экз.). На событие отреагировала соавтор Анастасия Онатий, которая заявила, что произошел недосмотр и призвала начать флешмоб среди учеников. Суть флешмоба заключалась в том, чтобы каждый самостоятельно дорисовал полуостров, которого не хватало в орнаменте. Между тем верстальщики объяснили, что воспользовались "удобным" изображением со стоков. У изображения — два варианта, которыми могут сразу воспользоваться и в Украине, и в РФ, которая оккупировала Крым.

Карта Украины без Крыма — страница учебника

Напоминаем, в январе 2024 года в эфире телемарафона показали карту РФ, на которой Крым был обозначен российским. Между тем в СМИ опубликовали необычные кадры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который как будто раздвоился на заседании ООН.