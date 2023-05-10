Большинство украинцев отказались от русского языка после начала войны (инфографика)

Результаты опроса социологов показали, что на украинский язык с большим энтузиазмом перешла либо молодежь (от 18 до 24 лет), либо более старшее поколение в возрасте от 55 до 60 лет.

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После начала полномасштабного вторжения России, граждане Украины стали все чаще использовать украинский язык в поседневном общении. Об этом свидетельствуют результаты исследования Gradus Research "Градус общества во время войны".

Опрос украинцев показал, что если до начала вторжения РФ большинство респондентов говорили на русском языке (56%), а украинский язык использовали только 43% населения, сейчас картина изменилась в противоположную сторону.

По новым данным, украинский язык стал частью повседневного быта у 61% опрошенных, 37% украинцев продолжают общаться на русском языке, а также среди опрошенных есть 2% людей, которые используют в быту другой язык.

По результатам исследования удалось выяснить, что на украинский язык в быту чаще всего переходит молодежь (от 18 до 24 лет), а также старшая возрастная группа украинцев (от 55 до 60 лет).

Исследование также показало, что больше всего прирост украиноязычного населения наблюдается в южном регионе (+23%), столице (+23%) и востоке (+19%).

Напомним, по результатам недавнего исследования, проведенного Центром Разумкова и Фондом "Демократические инициативы", более половины граждан Украины считают, что деятельность Украинкой православной церкви Московского патриархата могла способствовать агрессии Российской Федерации.

Также напомним, в конце марта опрос проведенный Киевским международным институтом социологии показал, что большинство украинцев считают, что поляки — это самая похожая на них нация с точки зрения ментальности и общей истории.