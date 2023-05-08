"Религиозная пропаганда": украинцы рассказали о своем отношении к УПЦ МП, – опрос

По данным социологического исследования Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы", восприятие деятельности УПЦ МП в Украине тесно связано с отношением к Майдану.

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Более половины граждан Украины считают, что деятельность Украинкой православной церкви Московского патриархата могла способствовать агрессии Российской Федерации. Об этом говорят результаты социологического опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проведенного с 23 по 30 марта 2023 года.

"Интересен также разрез еще одного важного атрибута российской "мягкой силы" РФ — религиозной пропаганды, которую осуществляет Русская православная церковь в Украине благодаря Украинской православной церкви (Московского патриархата)", — отмечают социологи.

Как показывает исследование, 40% украинцев полностью согласны с тем, что УПЦ МП причастна к войне в Украине, еще 26% ответили, что скорее согласны, чем не согласны. При этом большинство респондентов, которые полностью согласны с упомянутым утверждением, проживают на западе страны (60%).

Отношение украинцев к УПЦ МП

В источнике говориться, что период опроса сопровождался такими событиями, как выселение УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры. Исследователи также указали на то, что восприятие украинцами деятельности УПЦ МП тесно связано с отношением к Майдану.

"Среди поддерживающих Революцию Достоинства абсолютное большинство (76%) соглашаются с тем, что деятельность УПЦ МП способствовала российским агрессиям. Среди тех, кто не поддерживает Майдан, около половины толерантно относятся к деятельности УПЦ МП", — говорится в источнике.

Сторонники Майдана чаще выступают против деятельности УПЦ МП в Украине

В опросе приняли участие 2017 респондентов в возрасте от 18 лет из всех регионов Украины, кроме Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупированных населенных пунктов Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областей.

Напомним, что 25 апреля в селе Милиево Черновицкой области правоохранители задержали монаха УПЦ МП, который поджог местный храм. Он признался, что вынес из церкви 3,5 тысячи гривен, а чтобы скрыть следы преступления, устроил пожар.

Мы также писали о том, что 28 апреля СБУ сообщила о подозрении послушнику УПЦ МП, публично оправдывавшему российскую агрессию и военные преступления захватчиков. Подозреваемый публиковал посты о "борьбе с нацизмом", приверженности ЧВК "Вагнер" и "чистке прозападной элиты".