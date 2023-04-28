Поддерживал "борьбу с нацизмом": СБУ разоблачила послушника УПЦ МП (фото)
Правоохранители выяснили, что священнослужитель Почаевской Успенской лавры восхвалял руководство РФ и распространял нарративы российской пропаганды через заблокированные соцсети.
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении послушнику УПЦ МП, публично оправдывавшему российскую агрессию и военные преступления захватчиков. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщила пресс-служба ведомства в соцсетях.
Сотрудники СБУ разоблачили 48-летнего послушника Почаевской Успенской лавры. По данным правоохранителей, он распространял через запрещенные российские соцсети нарративы пропаганды Кремля.
"Кроме того, злоумышленник восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и пытался дискредитировать украинских защитников", — подчеркнула пресс-служба СБУ.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии РФ и коллаборационной деятельности.
"Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления", — добавили в СБУ.
На обнародованных пресс-службой фото видны посты о "борьбе с нацизмом", приверженности ЧВК "Вагнер" и "чистке прозападной элиты".
Напомним, 26 апреля нардеп Ярослав Юрчишин опубликовал список священнослужителей УПЦ МП без украинского гражданства. Такие данные ему предоставили в СБУ. В список вошли несколько митрополитов, викарий, епископ и архиепископ.
Вчера, 27 апреля, СБУ сообщила о разоблачении российской агентки. Ею оказалась председательница Полтавского районного суда. Женщина сотрудничала с враждебной ФСБ и призывала коллег поддержать оккупантов.