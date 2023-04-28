Підтримував "боротьбу з нацизмом": СБУ викрила послушника УПЦ МП (фото)

Правоохоронці з’ясували, що священнослужитель Почаївської Успенської лаври вихваляв керівництво РФ та поширював наративи російської пропаганди через заблоковані соцмережі.

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Служба безпеки України повідомила про підозру послушнику УПЦ МП, що публічно виправдовував російську агресію та воєнні злочини загарбників. Про це сьогодні, 28 квітня, повідомила пресслужба відомства у соцмережах.

Співробітники СБУ викрили 48-річного послушника Почаївської Успенської лаври. За даними правоохоронців, він поширював через заборонені російські соцмережі наративи пропаганди Кремля.

"Крім того, зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і намагався дискредитувати українських захисників", — підкреслила пресслужба СБУ.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ та колабораційній діяльності.

"Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину", — додали в СБУ.

На оприлюднених пресслужбою фото видно пости про "боротьбу з нацизмом", прихильність ПВК "Вагнер" та "чистку прозахідної еліти".

Фото: Пресслужба СБУ Фото: Пресслужба СБУ Фото: Пресслужба СБУ Фото: Пресслужба СБУ Фото: Пресслужба СБУ

Нагадаємо, 26 квітня нардеп Ярослав Юрчишин опублікував список священнослужителів УПЦ МП без українського громадянства. Такі дані йому надали в СБУ. До списку увійшли кілька митрополитів, вікарій, єпископ та архієпископ.

Вчора, 27 квітня, СБУ повідомила про викриття російської агентки. Нею виявилася голова Полтавського районного суду. Жінка співпрацювала з ворожою ФСБ та закликала колег підтримати окупантів.