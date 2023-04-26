Митрополити, вікарії та архієпископи: СБУ назвала священнослужителів без громадянства України (документ)

За словами нардепа Ярослава Юрчишина, який і подавав запит до Служби безпеки, тепер залишилося лише дочекатися офіційної відповіді про громадянство митрополита Онуфрія.

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Щонайменше п'ять священнослужителів УПЦ МП не мають українського громадянства. Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин у своєму офіційному телеграм-каналі у середу, 26 квітня.

За словами Юрчишина, на думку перевірити громадянство деяких священнослужителів з УПЦ МП його наштовхнуло розслідування журналіста Ткача.

Депутат надіслав інформаційний запит до СБУ та отримав від відомства відповідь.

За інформацією, отриманою від Служби безпеки, не є громадянами України:

митрополит Чернівецький та Буковинський Мелетій (Валентин Єгоренко);

митрополит Тульчинський та Брацлавський Іонафан (Анатолій Єлецьких);

вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій (Сергій Аніцой);

митрополит Дніпропетровський та Павлоградський Іриней (Іван Середній);

архієпископ Бучанський Пантелеймон (Віктор Бащук).

Щодо митрополита Онуфрія та його російського громадянства нардеп Юрчишин ще чекає на відповідь компетентних органів.

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що у митрополита Онуфрія знайшли чинний паспорт РФ. У миру митрополита звуть Орест Березовський, а паспорт на таке ім'я видали у березні 2002 року в ОВС по московському району Північне Бутове.

А 7 квітня журналісти "Української правди" опублікували розслідування, в якому йшлося про громадянство представників УПЦ МП. Вони встановили, що паспорт громадянина РФ є навіть у колишнього митрополита Ізюмського Єлисея (Олег Іванов). Харківська область.