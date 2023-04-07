Внутрішні документи та закордонні паспорти: глава УПЦ МП має громадянство РФ, — розслідування (відео)

Паспорт громадянина РФ є навіть у колишнього митрополита Ізюмського Єлисея (Олег Іванов). Його чоловік отримав уже у Білгороді, куди втік після деокупації Харківської області.

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У предстоятеля УПЦ МП Онуфрія та ще 20 священиків виявили паспорти Російської Федерації. Про це йдеться у журналістському розслідуванні "УП".

Розслідувачі отримали доступ до системи "Роспаспорт" та виявили, що Березовський Орест Володимирович (Онуфрій) має російське громадянство як мінімум з 20 березня 2002 року.

Крім того Онуфрій двічі змінював закордонний паспорт: цей документ йому видавали у 2003 та 1998 році. Це означає, що громадянином РФ Березовський став набагато раніше 1998 року.

Предстоятель УПЦ МП Онуфрій отримав російське громадянство ще до 1998 року Фото: Українська правда

Також громадянином РФ є архієрей УПЦ МП та намісник Десятинного монастиря Гедеон (у світі – Юрій Самуїлович Харон). 2019 року він отримав російський паспорт. А у 2020 зробив собі одразу два закордонні паспорти.

Також Гедеон, за інформацією медіа, у лютому 2023 року провів службу у Казані (РФ). Під час проповіді він висловлював підтримку російським окупантам.

Юрій Харон (Гедеон), отримав російський паспорт у 2019 році Фото: Українська правда

Має паспорт РФ і колишній митрополит Ізюмський Єлисей (Олег Іванов). Його чоловік отримав уже у Білгороді, куди виїхав після деокупації Харківської області.

Зазначимо, що, за інформацією розслідувачів, російське громадянство також мають:

митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонофан (Анатолій Єлецьких);

вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій (Сергій Аніцой);

вікарій Київської єпархії архієпископ Пантелеймон (Віктор Бащук);

керуючий Чернівецько-Буковинською єпархією митрополит Мелетій (Валентин Єгоренко);

керуючий Хустською єпархією митрополит Марк (Микола Петровцій);

керуючий Дніпропетровською єпархією митрополит Іриней (Іван Середній).

Нагадаємо, що на початку січня 2023 року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський призупинив українське громадянство 13 священиків УПЦ МП. За даними журналістських джерел, йдеться про 13 представників церкви. Серед них, як пише ЗМІ, є митрополит Тульчинський та Брацлавський Йонафан, якого Служба безпеки України підозрює у державній зраді.

Також на початку жовтня повідомлялося про те, що настоятеля Києво-Печерської Лаври затримали на кордоні з контрабандою. Митрополит Павло заявив, що ввезені в Україну ікони не мали жодної цінності.