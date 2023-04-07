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Украина

Внутренние документы и загранпаспорта: глава УПЦ МП имеет гражданство РФ (видео)

онуфрий, предстоятель упц мп, орест березовский
Журналисты опубликовали данные, свидетельствющие о том, что у Онуфрия есть гражданство РФ

Согласно расследованию журналистов, паспорт гражданина РФ есть даже у бывшего митрополита Изюмского Елисея (Олег Иванов). Его мужчина получил уже в Белгороде, куда сбежал после деоккупации Харьковской области.

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У предстоятеля УПЦ МП Онуфрия и еще 20 священников обнаружили паспорта Российской Федерации. Об этом говорится в журналистском расследовании "УП".

Расследователи получили доступ к системе "Роспаспорт" и обнаружили, что Березовский Орест Владимирович (Онуфрий) имеет российское гражданство как минимум с 20 марта 2002 года.

Кроме того Онуфрий дважды менял загранпаспорт: этот документ ему выдавали в 2003 и 1998 году. Это означает, что гражданином РФ Березовский стал гораздо раньше 1998 года.

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Предстоятель УПЦ МП Онуфрий получил российское гражданство еще до 1998 года
Фото: Украинская правда

Также гражданином РФ является архиерей УПЦ МП и наместник Десятинного монастыря Гедеон (в миру — Юрий Самуилович Харон). В 2019 году он получил российский паспорт. А в 2020 сделал себе сразу два загранпаспорта.

Также Гедеон, по информации медиа, в феврале 2023 года провел службу в Казане (РФ). В проповеди он выражал поддержку российским оккупантам.

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Юрий Харон (Гедеон), получил российский паспорт в 2019 году
Фото: Украинская правда

Есть паспорт РФ и у бывшего митрополита Изюмского Елисея (Олег Иванов). Его мужчина получил уже в Белгороде, куда выехал после деоккупации Харьковской области.

Заметим, что по информации расследователей, российское гражданство также имеют:

  • митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионофан (Анатолий Елецких);
  • викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий (Сергей Аницой);
  • викарий Киевской епархии архиепископ Пантелеймон (Виктор Бащук);
  • управляющий Черновицко-Буковинской епархией митрополит Мелетий (Валентин Егоренко);
  • управляющий Хустской епархией митрополит Марк (Николай Петровций);
  • управляющий Днепропетровской епархией митрополит Ириней (Иван Середний).

Напомним, в начале января 2023 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский приостановил украинское гражданство 13 священников УПЦ МП. По данным журналистских источников, речь идет о 13 представителях церкви. Среди них, как пишет СМИ, есть митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене.

Также в начале октябре сообщалось о том, что настоятеля Киево-Печерской Лавры задержали на границе с контрабандой. Митрополит Павел заявил, что ввезенные в Украину иконы не имели никакой ценности.