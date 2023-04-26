Митрополиты, викарии и архиепископы: СБУ назвала священнослужителей без гражданства Украины (документ)
По словам нардепа Ярослава Юрчишина, который и подавал запрос в Службу безопасности, теперь осталось только дождаться официального ответа о гражданстве митрополита Онуфрия.
Как минимум пять священнослужителей УПЦ МП не имеют украинского гражданства. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин в своей официальном телеграм-канале в среду, 26 апреля.
По словам Юрчишина, на мысль проверить гражданство некоторых священнослужителей из УПЦ МП его навело расследование журналиста Ткача.
Депутат отправил информационной запрос в СБУ и получил от ведомства ответ.
По информации, полученной от Службы безопасности, не являются гражданами Украины:
- митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Валентин Егоренко);
- митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Анатолий Елецких);
- викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий (Сергей Аницой);
- митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней (Иван Середний);
- архиепископ Бучанский Пантелеймон (Виктор Бащук).
Касательно митрополита Онуфрия и его российского гражданства нардеп Юрчишин еще ждет ответа компетентных органов.
Напомним, 13 апреля стало известно, что у митрополита Онуфрия нашли действующий паспорт РФ. В миру митрополита зовут Орест Березовский, а паспорт на такое имя выдали в марте 2002 года в ОВД по московскому району Северное Бутово.
А 7 апреля журналисты "Украинской правды опубликовали расследование, в котором шла речь о гражданстве представителей УПЦ МП. Они установили, что паспорт гражданина РФ есть даже у бывшего митрополита Изюмского Елисея (Олег Иванов). Его мужчина получил уже в Белгороде, куда сбежал после деоккупации Харьковской области.