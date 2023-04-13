Гражданство митрополита Онуфрия: действующий паспорт главы УПЦ МП нашли в базах МВД РФ

В миру митрополита зовут Орест Березовский, а паспорт на такое имя выдали в марте 2002 года в ОВД по московскому району Северное Бутово. В реестрах аннулированных российских паспортов документа священнослужителя журналисты не нашли.

Related video

Российские медиа нашли в базах МВД паспорт гражданина России главы УПЦ МП, митрополита Онуфрия. В реестрах аннулированных документов священнослужителя не оказалось, пишет издание "Агентство".

В миру митрополита зовут Орест Березовский. Поисковая система главного управления по вопросам миграции МВД России содержит перечень недействительных паспортов, но в ней документа на имя Ореста Березовского не было.

В обычных базах паспорт Ореста Березовского есть — его выдали в марте 2002 года в ОВД по району Северное Бутово в Москве. В этих же базах говорится, что священнослужитель зарегистрирован в Москве, утверждает СМИ.

Президент России Владимир Путин награждает митрополита УПЦ МП Онуфрия государственной наградой РФ – орденом Дружбы

Гражданство Онуфрия: митрополит якобы отказался от паспорта РФ после начала войны в 2014 году

О наличии у митрополита УПЦ МП Онуфрия и еще 20 священников паспортов РФ стало известно благодаря расследованию журналистов издания "Украинская правда".

Они проверили данные в системе "Роспаспорт" и выяснили, что у Березовского Ореста Владимировича (Онуфрия) было российское гражданство как минимум с 20 марта 2002 года. Онуфрий 2 раза менял загранпаспорт — в 2003 и 1998 году, поэтому гражданином России он стал раньше 1998 года, подчеркнули авторы материала.

Онуфрий 7 апреля отрицал наличие у него и у других представителей УПЦ МП гражданства России. Церковь обвинила журналистов в распространении недействительной информации.

А на следующий день митрополит УПЦ МП признал, что длительное время был гражданином России, но после начала войны в 2014 году якобы отказался от паспорта страны-агрессора.

Священнослужитель объяснял, что получил прописку в России для поступления в семинарию и академию в Москве. Далее он провел 19 лет в Свято-Троицкой Сергиевой лавре до 1988 года.

"Когда отношения [между Украиной и РФ] стали ухудшаться, особенно в последние десять лет, я оставил российское гражданство. У меня нет российского паспорта", — заявлял Онуфрий.

Напомним, что в начале января этого года президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство Украины для 13 священников УПЦ МП. По данным СМИ, в списке оказались 13 представителей церкви, в том числе митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого СБУ подозревает в госизмене.