"Не обращал на него внимания". Митрополит Онуфрий подтвердил, что имел паспорт РФ

Митрополит заявил, что получил прописку в России, чтобы поступить в семинарию и академию в Москве. А далее российское гражданство "автоматически продлилось" после распада СССР.

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Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий все же признал, что у него длительное время было российское гражданство, а после начала войны в 2014 году он якобы от него отказался. Такое заявление появилось на сайте УПЦ МП.

Митрополит заявил, что получил прописку в России, чтобы поступить в семинарию и академию в Москве. После чего он провел 19 лет в стенах Свято-Троицкой Сергиевой лавры до 1988 года. Перед началом распада СССР вернулся в Украину. По словам митрополита Онуфрия, росссийское гражданство осталось, но никому "не мешало".

"В это время распался Советский Союз и я, будучи до этого де-факто гражданином России (потому что я имел постоянную прописку в России, а это по-современному означало – гражданство), взял украинский паспорт. Российское гражданство при этом автоматически продлилось, но я им не интересовался и не пользовался, оно тогда не имело никакого значения, и за это никто не преследовал", – сообщил Онуфрий.

После того, как в 2014 году Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, и как отмечает Онуфрий, "начали ухудшаться отношения между странами", от гражданства РФ он якобы отказался.

"Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно в последние десять лет, я оставил российское гражданство. У меня нет российского паспорта. Особенно это было подтверждено, когда я выступил против войны России с Украиной и осудил российскую агрессию. Я считаю себя гражданином только Украины", – заверил митрополит.

Поясняя, почему он все таки так долго не мог расстаться с российским паспортом, митрополит ответил, что "хотел завершить жизнь среди божьих людей", эти люди, по его словам, обитают в Москве, в Троицко-Сергиевой лавре, а гражданство РФ давало возможность это сделать.

Напомним, 7 апреля УПЦ МП резко обвинила журналистов в распространении ложной информации о российском гражданстве митрополита Онуфрия, а сам он заверял, что с рождения украинец, и никогда не был никем иным.

Началось все с того, что журналисты "Украинской правды" 7 апреля обнародовали расследование, по данным которого у предстоятеля УПЦ МП Онуфрия и еще 20 священников обнаружили паспорта Российской Федерации.

В начале января 2023 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский приостановил украинское гражданство 13 священников УПЦ МП. По данным журналистских источников, речь идет о 13 представителях церкви. Среди них, как пишет СМИ, есть митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене.