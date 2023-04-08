"Не звертав на нього уваги". Митрополит Онуфрій підтвердив, що мав паспорт РФ

Митрополит заявив, що отримав прописку в Росії, аби вступити до семінарії та академії у Москві. А далі російське громадянство "автоматично продовжилося" після розпаду СРСР.

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Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій все ж таки визнав, що у нього тривалий час було російське громадянство, а після початку війни у 2014 році він нібито від нього відмовився. Така заява з'явилася на сайті УПЦ МП.

Митрополит заявив, що отримав прописку в Росії, щоб вступити до семінарії та академії у Москві. Після чого він провів 19 років у стінах Свято-Троїцької Сергієвої лаври до 1988 року. А під час розпаду СРСР повернувся до України. За словами митрополита Онуфрія, російське громадянство залишилося, але нікому "не заважало".

"В цей час розпався Радянський Союз і я, будучи до цього де-факто громадянином Росії (бо мав постійну прописку в Росії, а це по-сучасному означало — громадянство), взяв український паспорт. Російське громадянство при цьому автоматично продовжилося, але я ним не цікавився і не користувався, воно тоді не мало жодного значення, і за це ніхто не переслідував", – повідомив Онуфрій.

Після того, як у 2014 році Росія окупувала Крим і частину Донбасу, як це називає Онуфрій, "почали погіршуватися відносини між країнами", від громадянства РФ він нібито відмовився.

"Коли ці відносини стали погіршуватися, особливо в останні десять років, я відмовився від російського громадянства. Я не маю російського паспорта. Особливо це було підтверджено, коли я виступив проти війни Росії з Україною і засудив російську агресію. Я вважаю себе громадянином тільки України", – запевнив митрополит.

Пояснюючи, чому він так довго не міг розлучитися з російським паспортом, митрополит відповів, що "хотів завершити життя серед божих людей", ці люди, за його словами, мешкають у Москві, в Троїцько-Сергієвій лаврі, а громадянство РФ давало можливість це зробити.

Нагадаємо, 7 квітня УПЦ МП різко звинуватила журналістів у поширенні хибної інформації про російське громадянство митрополита Онуфрія, а сам він запевняв, що від народження українець і ніколи не був ніким іншим.

Почалося все з того, що журналісти "Української правди" 7 квітня оприлюднили розслідування, за даними якого у предстоятеля УПЦ МП Онуфрія та ще 20 священників виявили паспорти Російської Федерації.

На початку січня 2023 року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський припинив українське громадянство 13 священиків УПЦ МП. За даними журналістських джерел, йдеться про 13 представників церкви. Серед них, як пише ЗМІ, є митрополит Тульчинський та Брацлавський Йонафан, якого Служба безпеки України підозрює у державній зраді.