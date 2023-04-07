"Від народження українець": митрополит Онуфрій заперечує наявність у нього громадянства РФ

УПЦ МП звинуватила журналістів у поширенні хибної інформації та сперлася на те, що СБУ під час численних перевірок не дійшла такого висновку.

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Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій заперечує наявність у нього та інших представників церкви громадянства РФ. Відповідна заява з'явилася сьогодні, 7 квітня.

УПЦ МП звинуватила журналістів у розповсюдженні недійсної інформації.

"Блаженнійший Митрополит Онуфрій є громадянином України від народження та паспортами інших держав не володіє. Частина згаданих у відеоматеріалі (розслідування УП, в якому йшлося про громадянство РФ служителів УПЦ МП — ред.) єпископів була позбавлена громадянства без жодного обґрунтування, і тому вони подали до суду позов з вимогою відновити їхнє українське громадянство, оскільки іншого вони не мають ", — йдеться у заяві.

Там додали, що СБУ не раз проводила перевірки служителів УПЦ МП, і таких висновків не приходила.

"Оскільки, СБУ неодноразово заявляла, що перевіряла всіх єпископів УПЦ на наявність подвійного громадянства, і не скасовувала українське громадянство в інших, згаданих у сюжеті архієреїв, наведена у відеоматеріалі інформація не може відповідати дійсності", — додали там.

Нагадаємо, сьогодні, 7 квітня журналісти Української правди оприлюднили розслідування, виходячи з якого у предстоятеля УПЦ МП Онуфрія та ще 20 священиків виявили паспорти Російської Федерації.

На початку січня 2023 року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський припинив українське громадянство 13 священників УПЦ МП. За даними журналістських джерел, йдеться про 13 представників церкви. Серед них, як пише ЗМІ, є митрополит Тульчинський та Брацлавський Йонафан, якого Служба безпеки України підозрює у державній зраді.

Крім того, на початку жовтня повідомлялося, що настоятеля Києво-Печерської Лаври затримали на кордоні з контрабандою.

Раніше Фокус повідомляв, що під час обшуку в будинку митрополита Павла, настоятеля Києво-Печерської лаври знайшли статуетку у вигляді золотої риби та герби РФ.