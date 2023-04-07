"С рождения украинец": митрополит Онуфрий отрицает наличие у него гражданства РФ

УПЦ МП обвинила журналистов в распространении ложной информации и сослалась на то, что СБУ при многочисленных проверках не пришла к такому выводу.

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Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий отрицает наличие у него, и у других представителей церкви гражданства РФ. Соответствующее заявление появилось сегодня, 7 апреля.

УПЦ МП обвинила журналистов в распространении недействительной информации.

"Блаженнейший Митрополит Онуфрий является гражданином Украины от рождения и паспортами других государств не владеет. Часть упомянутых в видеоматериале (расследование УП, в котором говорилось о гражданстве РФ служителей УПЦ МП — ред.) епископов была лишена гражданства без всякого обоснования, и поэтому они подали в суд иск с требованием возобновить их украинское гражданство, поскольку другого они не имеют.", — говорится в заявлении.

Там добавили, что СБУ не единожды проводила проверки служителей УПЦ МП, и к таким выводам не приходила.

"СБУ неоднократно заявляла, что проверяла всех епископов УПЦ на наличие двойного гражданства, и не отменяла украинское гражданство у других, упомянутых в сюжете архиереев, приведена в видеоматериале информация не может соответствовать действительности", — добавили там.

Напомним, сегодня, 7 апреля журналисты Украинской правды обнародовали расследование, исходя из которого у предстоятеля УПЦ МП Онуфрия и еще 20 священников обнаружили паспорта Российской Федерации.

В начале января 2023 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский приостановил украинское гражданство 13 священников УПЦ МП. По данным журналистских источников, речь идет о 13 представителях церкви. Среди них, как пишет СМИ, есть митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене.

Кроме того, в начале октябре сообщалось о том, что настоятеля Киево-Печерской Лавры задержали на границе с контрабандой.

Ранее Фокус сообщал, что при обыске в доме митрополита Павла, настоятеля Киево-Печерской Лавры нашли статуэтку в виде золотой рыбы и гербы РФ.