Працювала на ФСБ та "зливала" дані про захисників Маріуполя: СБУ викрила суддю-агентку РФ

Російською агенткою виявилась очільниця Полтавського районного суду. За версією слідства, вона співпрацювала з ворожою спецслужбою та "здавала" незгодних допомагати окупантам колег.

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Служба безпеки України викрила російську агентку, якою виявилась голова Полтавського районного суду. Жінку завербувала ФСБ РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності. Про це сьогодні, 27 квітня, повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці розповіли, що на ворожу спецслужбу посадовиця вийшла з власної ініціативи ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Тоді, за даними СБУ, жінка працювала суддею в Бердянську. Після окупації міста вона добровільно залишилася на території, підконтрольній загарбникам.

"Там вона "познайомилась" з представником ФСБ і дала йому згоду на негласне співробітництво на користь країни-агресора", — написала пресслужба.

Співробітники СБУ встановили, що наприкінці березня 2022 року агентка передала росіянам інформацію про переміщення трьох бійців "Азова" з Маріуполя до району селища Мангуш. Відштовхуючись від цих даних, окупанти намагалися виявити місцеперебування захисників.

"Крім того, зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними. Якщо чула заперечення — "здавала" людей до російських каральних органів", — додали у відомстві.

Влітку минулого року, за інформацією правоохоронців, жінка виїхала на підконтрольну Україні територію та влаштувалась до Полтавського районного суду.

Слідчі СБУ повідомили агентці про підозру у державній зраді.

"Наразі вирішується питання щодо відсторонення фігурантки від посади та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину", — зазначила пресслужба.

Згідно з даними сайту Судової влади України, 2 листопада минулого року на посаду голови Полтавського райсуду шляхом таємного голосування обрали суддю Ларису Богомолову.

З реєстру судових рішень відомо, що вона ж була суддею у Бердянському міськрайонному суді.

Нагадаємо, 26 квітня СБУ опублікувала кадри з обміну полоненими між Україною та Росією. На відео можна побачити, як захисників зустрічали рідні.

Сьогодні, 27 квітня, міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що ексміністр освіти та науки України Дмитро Табачник доєднався до окупаційної влади та балотується в депутати від партії "Єдина Росія".