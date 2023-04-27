Работала на ФСБ и "сливала" данные о защитниках Мариуполя: СБУ разоблачила судью-агентку РФ

Российской агенткой оказалась глава Полтавского районного суда. По версии следствия, она сотрудничала с вражеской спецслужбой и "сдавала" несогласных помогать оккупантам коллег.

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Служба безопасности Украины разоблачила российскую агентку, которой оказалась глава Полтавского районного суда. Женщину завербовала ФСБ РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители рассказали, что на вражескую спецслужбу чиновница вышла по собственной инициативе еще в начале полномасштабного вторжения РФ. Тогда, по данным СБУ, женщина работала судьей в Бердянске. После оккупации города она добровольно осталась на территории, подконтрольной захватчикам.

"Там она "познакомилась" с представителем ФСБ и дала ему согласие на негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора", — написала пресс-служба.

Сотрудники СБУ установили, что в конце марта 2022 агентка передала россиянам информацию о перемещении трех бойцов "Азова" из Мариуполя в район поселка Мангуш. Отталкиваясь от этих данных, оккупанты пытались выявить местонахождение защитников.

"Кроме того, предательница призывала других работников суда поддержать российских окупантов и сотрудничать с ними. Если слышала возражения — "сдавала" людей в российские карательные органы", — добавили в ведомстве.

Летом прошлого года, по информации правоохранителей, женщина выехала на подконтрольную Украине территорию и устроилась в Полтавский районный суд.

Следователи СБУ сообщили агентке о подозрении в государственной измене.

"В настоящее время решается вопрос об отстранении фигурантки от должности и избрании меры пресечения — содержании под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления", — отметила пресс-служба.

Согласно данным сайта Судебной власти Украины, 2 ноября прошлого года на должность главы Полтавского райсуда путем тайного голосования избрали судью Ларису Богомолову.

Из реестра судебных решений известно, что она же была судьей в Бердянском горрайонном суде.

Напомним, 26 апреля СБУ опубликовала кадры с обмена пленными между Украиной и Россией. На видео можно увидеть, как защитников встречали родные.

Сегодня, 27 апреля, городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, что экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник присоединился к оккупационным властям и баллотируется в депутаты от партии "Единая Россия".