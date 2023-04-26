Встречали взрослые и дети: СБУ показала уникальные кадры встречи бойцов с родными

Один из бойцов ВСУ, которого освободили из российского плена, впервые позвонил по телефону своим родным. При этом у него на глазах выступили слезы.

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В среду, 26 апреля, состоялся еще один обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Видео опубликовали в официальном телеграм-канале Службы безопасности Украины.

Украине удалось вернуть 44 военных, которые находились в плену у противника.

На кадрах можно увидеть, как к месту обмена пленными подъезжают несколько автомобилей "скорой помощи". Также в объектив видеооператора попал автобус, который привез родных и близких освобожденных из плена военных.

Один из бойцов ВСУ впервые позвонил по телефону своим родным. При этом у него на глазах выступили слезы. Близким он сказал, что жив, здоров и это сейчас самое главное.

Встречать освобожденных украинцев приехали не только взрослые, но и дети. Девочка с мамой подбежали к своему мужу и отцу и обняли его.

По словам представителей СБУ, этот обмен пленными стал возможен благодаря общей работе нескольких ведомств.

Напомним, об обмене пленными 26 апреля написал и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам в Украину вернулись военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, люди, которые защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонщину, сражались с врагом на Востоке.

Также 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько украинцев вернули из плена с 24 февраля. Работа над обменом военнопленных, по словам президента, осуществляется постоянно. С начала полномасштабного вторжения из РФ домой вернулись 2235 граждан.