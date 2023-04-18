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Военный Фокус Российско-украинская война

"Помним обо всех": Зеленский рассказал, сколько украинцев вернули из плена с 24 февраля (видео)

плен, обмен пленными, Владимир Зеленский, президент Украины, Офис президента, ВСУ, украинские защитники
Фото: СБУ | Владимир Зеленский рассказал о результатах обмена пленными за все время полномасштабной войны

Работа над обменом военнопленных, по словам президента, осуществляется постоянно. С начала полномасштабного вторжения из РФ домой вернулись 2235 граждан.

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Президент Украины Владимир Зеленский показал видео с бывшими военнопленными Украины, а также назвал точное количество людей, которых удалось вернуть из Российской Федерации. Опубликован ролик в Telegram-канале главы государства 18 апреля.

Полномасштабная война длится в Украине уже более года и все это время украинская сторона работает над возвращением людей, которые оказались в российском плену.

"От 24 февраля Украина вернула 2235 украинцев и украинок из российского плена. Помним обо всех. Вернем каждого и каждую", — рассказал он.

В опубликованном ролике объединены кадры с нескольких обменов пленными, которые проводились после начала полномашстабного вторжения. Там изображены неподдельные эмоции наших граждан, которые спустя много месяцев снова оказались дома и имеют возможность встретиться с близкими.

Озвучивал видео непосредственно президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил команду, которая работает над обменами:

  • Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными;
  • Главное управление разведки МО Украины, в частности Кирилл Буданов;
  • глава Офиса президента Андрей Ермак;
  • глава МВД Игорь Клименко;
  • глава СБУ Василий Малюк;
  • уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Отдельно Владимир Зеленский упомянул Дениса Монастырского, который в январе погиб в результате крушения вертолета.

"Его гибель – действительно большая потеря для нашего государства", — продолжил Владимир Зеленский.

Напомним, 17 апреля омбудсмен заявил, что 86% украинских военных подвергались "прямой физической пытке" в плену. Дмитрий Лубинец отметил, что по каждому освобожденному из плена военнослужащему открывают свое производство, где фиксируются факты недостойного обращения с пленными.