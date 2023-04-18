"Помним обо всех": Зеленский рассказал, сколько украинцев вернули из плена с 24 февраля (видео)
Работа над обменом военнопленных, по словам президента, осуществляется постоянно. С начала полномасштабного вторжения из РФ домой вернулись 2235 граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский показал видео с бывшими военнопленными Украины, а также назвал точное количество людей, которых удалось вернуть из Российской Федерации. Опубликован ролик в Telegram-канале главы государства 18 апреля.
Полномасштабная война длится в Украине уже более года и все это время украинская сторона работает над возвращением людей, которые оказались в российском плену.
"От 24 февраля Украина вернула 2235 украинцев и украинок из российского плена. Помним обо всех. Вернем каждого и каждую", — рассказал он.
В опубликованном ролике объединены кадры с нескольких обменов пленными, которые проводились после начала полномашстабного вторжения. Там изображены неподдельные эмоции наших граждан, которые спустя много месяцев снова оказались дома и имеют возможность встретиться с близкими.
Озвучивал видео непосредственно президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил команду, которая работает над обменами:
- Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными;
- Главное управление разведки МО Украины, в частности Кирилл Буданов;
- глава Офиса президента Андрей Ермак;
- глава МВД Игорь Клименко;
- глава СБУ Василий Малюк;
- уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Отдельно Владимир Зеленский упомянул Дениса Монастырского, который в январе погиб в результате крушения вертолета.
"Его гибель – действительно большая потеря для нашего государства", — продолжил Владимир Зеленский.
Напомним, 17 апреля омбудсмен заявил, что 86% украинских военных подвергались "прямой физической пытке" в плену. Дмитрий Лубинец отметил, что по каждому освобожденному из плена военнослужащему открывают свое производство, где фиксируются факты недостойного обращения с пленными.