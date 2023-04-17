86% украинских военных подвергались "прямой физической пытке" в плену, — омбудсмен

По словам Дмитрия Лубинца, по каждому освобожденному из плена военнослужащему открывают свое производство и фиксируют факты, подтверждающие недостойное обращение с военнопленными.

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Почти каждый украинский защитник, побывавший в плену у российских оккупантов прошел через пытки. Об этом сказал омбудсмен Дмитрий Лубинец в интервью "Украинской правде".

"По каждому возвращению домой наших военнопленных, мы проводим опрос. Мы по каждому военнослужащему открываем свое производство и фиксируем факты, которые опять же подтверждают факты недостойного обращения с военнопленными. Что касается пыток, могу сказать, что по нашим данным 86% прямо заявили о прямых физические пытки. Это, кстати, установили не только мы, но и международная миссия по правам человека ООН", — сказал Лубинец.

Он добавил, что российская сторона внимательно следит за интервью чиновников и бойцов по поводу пребывания в плену и пыток и затем начинает более жестоко относиться к украинским военнопленным, поэтому конкретики по поводу случаев пыток в разговорах со СМИ пытаются избегать.

"Мы накапливаем информацию, в частности для Международного уголовного суда. Каких-либо деталей мы не называем", — сказал омбудсмен.

В беседе с журналисткой речь зашла и о казнях украинских военнопленных российскими солдатами. Дмитрий Лубинец отметил, что год войны Офис уполномоченного президента Украины по правам человека получил несколько десятков таких видео.

"За 9 месяцев именно видео публичной казни украинских военнопленных российскими военными мы получили несколько десятков. Это — отрезание головы, отрезание половых органов, ушей, носа, конечностей, фаланг пальцев на руках. Различные видео, которые записывают сами российские военнослужащие. Некоторых [российских военных] удалось верифицировать. И я знаю, что один человек понес наказание. Я знаю, что он погиб во время боевого столкновения с украинскими войсками", — сказал омбудсмен.

По мнению омбудсмена, Россия публично распространяет видео с казнями, чтобы "поддерживать градус антиукраинской истерии" внутри российского общества, чтобы убедить солдат ВС РФ не сдаваться в плен ВСУ и запугать украинских военных накануне ожидаемого контрнаступления.

Напомним, что 11 апреля в одном из российских телеграм-каналов обнародовали видео, на котором российские оккупанты отрезали голову еще живому украинскому солдату.

Видео шокировало цивилизованный мир. На бесчеловечную жестокость россиян отреагировали в Европейском союзе.

Телеканал CNN 12 апреля сообщил, что есть еще одно видео по обезглавлению военнослужащего ВСУ.