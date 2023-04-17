86% українських військових зазнавали "прямих фізичних тортур" у полоні, — омбудсмен

За словами Дмитра Лубінця, по кожному звільненому з полону військовослужбовцю відкривають своє провадження і фіксують факти, які підтверджують негідне поводження із військовополоненими.

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Майже кожен український захисник, який побував у полоні в російських окупантів пройшов через тортури. Про це сказав омбудсмен Дмитро Лубінець в інтерв'ю "Українській правді".

"Після кожного повернення додому наших військовополонених, ми проводимо опитування. Ми по кожному військовослужбовцю відкриваємо своє провадження і фіксуємо факти, які знову ж таки підтверджують факти негідного поводження із військовополоненими. Щодо катувань, можу сказати, що за нашими даними 86% прямо заявили про прямі фізичні катування. Це, до речі, встановили не тільки ми, а й міжнародна місія з прав людини ООН", — сказав Лубінець.

Він додав, що російська сторона уважно стежить за інтерв'ю чиновників та бійців щодо перебування в полоні і катувань і потім починає більш жорстоко ставитися до українських військовополонених, тому конкретики щодо випадків катувань в розмовах із ЗМІ намагаються уникати.

"Ми накопичуємо інформацію, зокрема для Міжнародного кримінального суду. Якихось деталей ми не називаємо", — сказав омбудсмен.

У бесіді з журналісткою йшлося і про страти українських військовополонених російськими солдатами. Дмитро Лубінець зауважив, що рік війни Офіс уповноваженого президента України з прав людини отримав кілька десятків таких відео.

"За 9 місяців саме відео публічної страти українських військовополонених російськими військовими ми отримали кілька десятків. Це — відрізання голови, відрізання статевих органів, вух, носа, кінцівок, фаланг пальців на руках. Різні відео, які записують самі російські військовослужбовці. Деяких [російських військових] вдалося верифікувати. І я знаю, що одна особа понесла покарання. Я знаю, що вона загинула під час бойового зіткнення з українськими військами", — сказав омбудсмен.

На думку омбудсмена, Росія публічно поширює відео зі стратами, щоб "підтримувати градус антиукраїнської істерії" всередині російського суспільства, щоб переконати солдатів ЗС РФ не здаватися в полон ЗСУ та щоб залякати українських військових напередодні очікуваного контрнаступу.

Нагадаємо, що 11 квітня в одному з російських телеграм-каналів оприлюднили відео, на якому російські окупанти відрізали голову ще живому українському солдату.

Відео шокувало цивілізований світ. На нелюдську жорстокість росіян відреагували в Європейському союзі.

Телеканал CNN 12 квітня повідомив, що є ще одне відео з обезголовленням військовослужбовця ЗСУ.