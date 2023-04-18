"Пам'ятаємо про всіх": Зеленський розповів, скільки українців повернули з полону з 24 лютого (відео)

Робота над обміном військовополонених, за словами президента, здійснюється постійно. З початку повномасштабного вторгнення з РФ додому повернулися 2235 громадян.

Related video

Президент України Володимир Зеленський показав відео з колишніми військовополоненими України, а також назвав точну кількість людей, яких вдалося повернути із Російської Федерації. Опубліковано ролик у Telegram-каналі глави держави 18 квітня.

Повномасштабна війна триває в Україні вже понад рік і весь цей час українська сторона працює над поверненням людей, які опинились у російському полоні.

"Від 24 лютого Україна повернула 2235 українців та українок з російського полону. Пам'ятаємо про всіх. Повернемо кожного і кожну", — розповів він.

В опублікованому ролику об'єднані кадри з кількох обмінів полоненими, які проводились після початку повномашстабного вторгнення. Там зображені непідробні емоції наших громадян, які через багато місяців знову опинилися вдома та мають нагоду зустрітися з близькими.

Озвучував відео безпосередньо президент України Володимир Зеленський. Він подякував команді, яка працює над обмінами:

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими;

Головне управління розвідки МО України, зокрема Кирило Буданов;

голова Офісу президента Андрій Єрмак;

голова МВС Ігор Клименко;

голова СБУ Василь Малюк;

уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубiнець.

Окремо Володимир Зеленський згадав Дениса Монастирського, який у січні загинув унаслідок краху ґелікоптера.

"Його загибель — справді велика втрата для нашої держави", — продовжив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 17 квітня омбудсмен заявив, що 86% українських військових зазнавали "прямих фізичних тортур" у полоні. Дмитро Лубинець зазначив, що по кожному звільненому з полону військовослужбовцю відкривають своє провадження, де фіксуються факти негідного поводження з полоненими.