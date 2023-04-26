Зустрічали дорослі та діти: СБУ показала унікальні кадри зустрічі бійців із рідними

Один із бійців ЗСУ, якого звільнили з російського полону, вперше зателефонував своїм рідним. При цьому в нього на очах виступили сльози

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У середу, 26 квітня, відбувся ще один обмін полоненими між Російською Федерацією та Україною. Відео опублікували в офіційному телеграм-каналі Служби безпеки України.

Україні вдалося повернути 44 військових, які перебували в полоні у противника.

На кадрах можна побачити, як до місця обміну полоненими під'їжджають кілька автомобілів швидкої допомоги. Також до об'єктива відеооператора потрапив автобус, який привіз рідних і близьких звільнених з полону військових.

Один із бійців ЗСУ вперше зателефонував своїм рідним. При цьому на його очах виступили сльози. Близьким він сказав, що живий, здоровий і це зараз найголовніше.

Зустрічати звільнених українців приїхали не лише дорослі, а й діти. Дівчинка з мамою підбігли до свого чоловіка та батька та обійняли його.

За словами представників СБУ, цей обмін полоненими став можливим завдяки спільній роботі кількох відомств.

Нагадаємо, про обмін полоненими 26 квітня написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, в Україну повернулися військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, люди, які захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на Сході.

Також 18 квітня президент України Володимир Зеленський розповів, скільки українців повернули із полону з 24 лютого. Робота над обміном військовополонених, за словами президента, здійснюється постійно. З початку повномасштабного вторгнення з РФ додому повернулися 2235 громадян.