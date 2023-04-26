Україна повернула 44 військовополонених: серед них бійці НГУ, ЗСУ та ДПСУ

Серед звільнених є цивільні, а також поранені українські захисники, яких ворог катував у полоні.

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26 квітня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула додому 44 захисники. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Нам вдалося повернути додому 44 наші людини. Серед них — 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на Сході. Також ми звільнили двох цивільних. Серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону", — повідомив Єрмак.

Вони захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на Сході

Він додав, що Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими має виконати чітко поставлене завдання "повернути додому всіх".

Додому повернулися військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки

Нагадаємо, що OSINT-розслідувачі встановили особисті дані найманців російської ПВК "Вагнер", які зізнавалися у вбивстві українських дітей. Це — колишні в'язні Азамат Улдаров та Олексій Савічев. Їх президент РФ Путін випустив із в'язниці особистими указами.

23 квітня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що наказав своїм підопічним не брати в полон бійців Сил оборони України. Таке рішення він мотивував тим, що українські солдати нібито розстріляли полоненого пораненого "вагнерівця".