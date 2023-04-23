"Закон трьохсот". Пригожин наказав бійцям ПВК "Вагнер" не брати полонених

Своє рішення "повар Путіна" мотивував тим, що йому потрапив до рук "перехоплення" розмови, де українські бійці нібито наказали розстріляти пораненого найманця з ПВК "Вагнер".

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Покровитель найманців із ПВК "Вагнер" російський бізнесмен Євген Пригожин наказав своїм підопічним більше не брати в полон бійців українських сил оборони. Своє розпорядження він мотивував тим, що перед цим українські солдати розстріляли полоненого пораненого "вагнерівця". Відповідь Пригожина була опублікована у його Telegram 23 квітня.

Вдень того ж дня в його пабліку з'явилася публікація з "перехопленням" розмови бійців ЗСУ, в якій нібито українські бійці, упіймавши пораненого найманця, розстріляли його.

"Ми полонених не беремо, кінчайте його. Не церемонитися ні з ким, усіх валити на **", — звучить голос на аудіозаписі.

Після публікації цього "перехоплення" Пригожин заявив, що запис, що потрапив до мережі, має "дуже серйозне гуманітарне значення". За його словами, ПВК "Вагнер" ніколи не порушувала міжнародні конвенції про поводження з військовополоненими та часто повертала таких бійців без обміну, "просто так".

Тепер же, зважаючи на все, Пригожин вирішив зняти з себе відповідальність і наказав своїм найманцям вбивати супротивника на полі бою і нікого не брати в полон.

"Порушувати правила гуманізму ми не будемо, і просто знищуватимемо всіх на полі бою. Цей закон називатиметься — "закон трисотого". Ми, щоправда, поки не знаємо, як звуть нашого хлопця, якого пораненого розстріляли українські негідники. Жодного полоненого більше не брати", — заявив Пригожин.

Зазначимо, що на момент публікації українське військове та політичне керівництво не прокоментували заяви Євгена Пригожина.

Нагадаємо, 17 квітня колишній найманець російської ПВК "Вагнер" Азамат Улдаров розповів про розстріли цивільних на території України. За його словами, коли "вагнерівці" заходили до Соледара і в Бахмут вони отримали наказ "зачищати" всіх — жінок, чоловіків, старих та дітей.

Пізніше у мережі з'явилося відео з Улдаровим, на якому він каже, що розповісти про розстріл мирного населення йому наказав засновник ресурсу Gulagu.net Володимир Осєчкін. Колишній найманець уточнив, що в Осечкіна нібито в руках опинилося відео, де над Улдаровим роблять дії сексуального характеру, і цим відео його шантажували.