"Ми вбивали всіх": ексвагнерівець розповів, як розстріляв 5-річну дитину в Україні (відео)

Боєць ПВК Азамат Улдаров заявив, що під час заходу в Соледар і Бахмут керівництво на чолі з Євгенієм Пригожиним наказало їм "зачищати" всіх — жінок, чоловіків, людей похилого віку й дітей.

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Колишній найманець російської ПВК "Вагнер" Азамат Улдаров розповів, як розстрілював цивільне населення на території України. Про це відомо з розслідування правозахисного проєкту Gulagu.net, опублікованого 17 квітня.

"Я цією рукою виконав наказ, убив дітей", — заявив він.

Улдаров назвав обезголовлення полоненого окупантами на оприлюднених кадрах "дурницею". На його думку, росіяни переборщили та не мали знімати вбивство. Він зізнався, що перебував у той момент поряд, — за 10-15 метрів від убивць.

"Те, що ми творили, коли заходили в Соледар і Бахмут, оце була сцена. Нам дали команду зачистити й знищити всіх", — згадав екснайманець.

За словами Улдарова, голова ПВК Євгеній Пригожин наказав нікого не випускати з міст і знищити усіх місцевих.

"І ми йшли, вбивали усіх. Були жінки, чоловіки, діди, пенсіонери, пенсіонерки й діти", — розповів боєць.

Екснайманець поділився, що стріляв у дитину 5-6 років. Пояснив скоєне наказом нікого не випускати, однак заявив, що не розуміє причин росіянам убивати українців.

Нагадаємо, інший колишній найманець ПВК "Вагнер" Олексій Савiчев у розмові з розслідувачами згадав, як після обміну полоненого отримав наказ розстріляти всіх місцевих мешканців, яким понад 15 років. За його словами, тоді росіяни вбили 20-24 особи.

Російський пропагандист Тигран Кеосаян похвалив найманців за страти українців. Він пояснив це "жорстокістю" війни як такої.