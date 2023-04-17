Російський пропагандист Кеосаян похвалив "вагнерівців" за вбивство мирних українців (відео)

На думку пропагандиста, українців, які допомагають своїм Збройним силам в боротьбі з ЗС РФ, потрібно карати.

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Російський пропагандист і чоловік пропагандистки Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян похвалив найманців ПВК "Вагнер" за страти українців, які допомагають ЗСУ. Відео виклав журналіст і блогер Денис Казанський.

"У "вагнерівців" дуже добре вирішене це питання. Якщо хтось наводив на наші війська їхні снаряди, спійманий, з ним відбувається нещасний, при чому публічний випадок. Ви скажете це жорстоко… Так. Війна, я вам маю доповісти, це жорстока і нелюдська штука", — сказав Кеосаян.

Журналіст Денис Казанський акцентував на тому, що ще рік тому, коли стало відомо про звірства окупантів у Бучі, росіяни заперечували, що російські солдати здатні на такі злочини.

"Минув рівно рік. І тепер офіційна російська пропаганда вже не заперечує розправи над цивільними, а виправдовує їх. Якщо в лютому 2022 року Путіна та його режим багато порівнювали з Третім Рейхом, то тепер усе це перетворилося на Руанду 1994 року. Жорстокі страти, відрізання голів, знущання з людських останків і таке "радіо тисячі пагорбів" на ТБ, де прямо пояснюють, що українці — це не люди, і вбивати їх правильно і добре", — написав журналіст.

Нагадаємо, що ексрозвідник ГРУ РФ прокоментував відео зі стратою бійця ЗСУ. За його словами, оприлюдненням цього відеоролику РФ хоче підняти бойову стійкість своїх ЗС перед анонсованим контрнаступом Сил оборони.

За словами експерта Андрія Яковлєва, винних у страті військовополоненого потрібно шукати не лише серед рядових військових ЗС РФ, але також і серед військового командування та родичів російських високопосадовців.