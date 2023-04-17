Российский пропагандист Кеосаян похвалил "вагнеровцев" за убийство мирных украинцев (видео)

По мнению пропагандиста, украинцев, помогающих своим вооруженным силам в борьбе с ВС РФ, нужно наказывать.

Related video

Российский пропагандист и муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян похвалил наемников ЧВК "Вагнер" за казни украинцев, помогающих ВСУ. Видео выложил журналист и блоггер Денис Казанский.

"У "вагнеровцев" очень хорошо решен этот вопрос. Если кто-то наводил на наши войска их снаряды, пойман, с ним происходит несчастный, при чем публичный случай. Вы скажете это жестоко... Да. Война, я вам должна доложить, это жестокая и бесчеловечная" штука", — сказал Кеосаян.

Журналист Денис Казанский акцентировал на том, что еще год назад, когда стало известно о зверствах оккупантов в Буче, россияне отрицали, что российские солдаты способны на такие преступления.

"Прошел ровно год. И теперь официальная российская пропаганда уже не отрицает расправы над гражданскими, а оправдывает их. Если в феврале 2022 года Путина и его режим много сравнивали с Третьим Рейхом, то теперь все это превратилось в Руанду 1994 года. Жестокие казни, отрезание голов, издевательство над человеческими останками и такое "радио тысячи холмов" на ТВ, где прямо объясняют, что украинцы — это не люди, и убивать их правильно и хорошо", — написал журналист.

Напомним, что экс-разведчик ГРУ РФ прокомментировал видео с казнью бойца ВСУ. По его словам, обнародованием этого видеоролика РФ хочет поднять боевую устойчивость своих ВС перед анонсированным контрнаступлением Сил обороны.

По словам эксперта Андрея Яковлева, виновных в казни военнопленного нужно искать не только среди рядовых военных ВС РФ, но также и среди военного командования и родственников российских чиновников.