Нет конкретных исполнителей: эксперт рассказал, кто должен ответить за казнь пленного

По словам эксперта Андрея Яковлева, виновных в казни военнопленного нужно искать не только среди рядовых военных ВС РФ, но также и среди военного командования и родственников российских чиновников.

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Украинской стороне может не удаться установить непосредственных исполнителей убийства военнопленного, которому российские военные живьем отрезали голову. Об этом в комментарии Фокуса рассказал адвокат объединения "Амбрела" и специалист по международному праву Андрей Яковлев.

"Если нет конкретных исполнителей, можно найти ответственных из командования — определить командира РФ, который отвечал за этот участок фронта. И потом пусть он опровергает, что не причастен", — сказал Яковлев.

Он добавил, что украинская сторона должна настаивать, что командир военных РФ и, возможно, наемников из ППК "Вагнер" не мог не знать, что казней пленных украинцев было несколько. Ведь случаи жестокого отношения к пленным из рядов ВСУ, их пыткам и казням не ограничиваются лишь двумя, получившими огласку из-за опубликованных видео.

Также Андрей Яковлев добавил, что Россия уже сегодня должна начать расследование по факту убийства как минимум двух пленных.

"Если нам станет известно, что Россия не расследует этот случай, а она должна это сделать, то это будет означать, что они его фактически покрывает", — пояснил эксперт.

Яковлев также отметил, что семьи российских чиновников и военных свободно отдыхают на курортах Европы.

"Но ведь можно предположить, что они были свидетелями того, как их мужья отдавали преступные приказы. Таких жен также можно допрашивать в уголовных производствах по этим высокопоставленным должностным лицам. И они бы с таким счастливым лицом уже не ходили", — подытожил эксперт.

Ранее мы информировали о том, что 11 апреля в сети были обнародованы кадры, на которых военному ножом отрезали голову. Служба безопасности Украины открыла производство, но следствие рискует зайти в тупик, ведь трудно идентифицировать непосредственных исполнителей смертной казни.

Напомним, ранее стало известно, что по данным журналиста Дениса Казанского, к казни украинского военнопленного может быть причастен российский военный Егор Гузенко, ведущий телеграмм-канал "Тринадцатый". Ранее у него он заметил публикацию с изображением русского армейца с отрезанной головой в руках. В объединении расследователей InformNapalm был замечен под видео, которое выложил основатель российского экстремистского мужского движения "Мужское государство" Владислав Поздняков, комментарий российского неонациста Алексея Мильчакова из ДШГ "Русич".