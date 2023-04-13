Казнь в плену. Почему появилось видео убийства украинского военного

Украина призвала Офис прокурора Международного уголовного суда расследовать очередное доказательство российских военных преступлений и преступлений против человечности. Основание – обнародование видео жестокой казни украинского военнопленного. Впрочем, из-за большого количества неизвестных дело выглядит бесперспективным. Фокус узнавал, как найти и привлечь к ответственности виновных за все задокументированные военные преступления в Украине.

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Недавно в сети появилось видео, на котором россияне жестоко убивают украинского военнопленного. На кадрах снято, как военный в форме ножом отрезает голову человеку, затем демонстрируя ее на камеру. Все сопровождается криками россиян, после один из них говорит: "Голову надо отправить командиру убитого". Кроме того, оккупант показывает на камеру бронежилет казненного украинского пленного. Лицо человека, совершившего казнь, закрыто маской. Внимание привлекают зеленые листья вокруг. Возможно, казнь состоялась летом прошлого года. Место происшествия не известно.

Казнь украинского военнопленного. Видео, всколыхнувшее мир

Обстоятельства пока неизвестны, в отличие от другого видео, о котором впоследствии написало CNN. Издание заявило, что нашло еще одно доказательство жестокой казни украинского военного. Как отметили репортеры, оно было размещено в пророссийской социальной сети 8 апреля 2023 года. На кадрах россияне сняли тела двух украинских военных без голов, которые лежат возле военной машины.

CNN так описывает увиденное: слышен голос за камерой, звук искажен, чтобы нельзя было идентифицировать. "Они их убили. Кто-то подошел к ним и отрезал им головы", — цитируют слова. Это видео издание не демонстрировало, но отмечается, что события, скорее всего, разворачивались недавно вблизи Бахмута. Убийство совершили представители ПИК "Вагнер".

Известно, что в Бахмуте несколько месяцев действуют подразделения этой частной военной кампании. Во время боев они пленяют украинских военнослужащих. Их не передают для общих обменов, а содержат у себя отдельно, чтобы потом менять своих в поле. Побывавшие в плену вагнеровцев говорят о жестоких допросах.

"Там никто не контролирует, что тебя взяли в плен, жив ли ты. Был жив — уже мертв, кто об этом не узнает", — говорит один бывший военнопленный. Ему во время пребывания в плену не были известны случаи убийств украинцев.

Скриншот с того самого видео, на котором отрезали голову военному ВСУ Фото: скриншот

Следует заметить, что два видео, о которых идет речь, — не первые, появившиеся в сети с начала полномасштабного вторжения. В начале марта 2023 года в сети тоже появилось видео, на котором человека в форме убивают очередью выстрелов после того, как боец, глядя в камеру, говорит "Слава Украине!". В июле 2022 года в открытый доступ попала видеозапись пыток российскими военными украинского пленного, которого те впоследствии убили.

Во всех перечисленных случаях речь идет не просто об убийстве украинских военнослужащих, а об убийстве военнопленных. Об этом свидетельствует тот факт, что военные находятся в форме, без оружия, а значит под полным контролем сил противника. Отметим, что военнопленный по Женевским конвенциям имеет особый защищенный статус — ему должны сохранять здоровье и жизнь. Поэтому сейчас можно смело констатировать, что мы имеем дело с военным преступлением.

Видео казни и круговая порука российских преступников

Адвокат объединения "Амбрела", специалист по международному праву Андрей Яковлев говорит Фокусу, что любой конфликт сопровождается военными преступлениями. Они могут происходить по неосторожности или из-за злоупотребления своих полномочий. А в этом случае с известным видео, получается, что это убийство только ради убийства.

"Военных преступлений очень много, все они разные. Некоторые не связаны с получением преимущества на поле боя — например, когда намеренно разрушаются объекты энергетической сферы. Такое совершали, чтобы оставить людей без тепла и света, запугать. Некоторые, можно сказать, что связаны с получением военного преимущества. Среди таких — обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске. Это преступление может быть связано с перекрытием железной дороги. То есть есть военные преступления, в которых жестокость является следствием. Однако в этом случае жестокость является целью. Это преступление совершено с садистскими наклонностями, люди на видео действовали как маньяки. И цель — не просто запугать, а получить наслаждение от процесса, как бы страшно это ни звучало. Видимо, это определенный обряд посвящения. Я обращаю внимание на слова убийцы: "Что, раньше этого не делал…". Они важны", — говорит Яковлев.

Он уточняет: на видео зафиксировано не просто убийство пленного, а внесудебная казнь.

Причины такой жестокости могут быть разными. Но, вероятно, причины казни — одни, а причины демонстрации видео по прошествии более полугода после съемки — другие.

"Например, чтобы перебить скандал, связанный с утечкой информации из Пентагона, где говорится о потерях, в том числе и с российской стороны, — предполагает Андрей Яковлев, — На ужасное видео реагируют многие, оно отвлекает, заставляет менять планы. Я не сомневаюсь, что это видео было опубликовано точно не случайно".

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Без срока давности. Убийства в плену – военное преступление

"Украинцы давно знают, что воюют против садистов и маньяков, что россияне пришли убивать и пытать, устраивать геноцид украинского народа.Но Запад все еще сомневается, или давать более мощное дальнобойное оружие, или давать самолеты, или уговаривать украинцев сдаться, или уговорить на "перемирие". И такие видео демонстрируют, что эту войну невозможно завершить без окончательной победы над злом, которое всегда возвращается с восточных границ, если ему дать шанс "передохнуть", чтобы прийти убивать с большей силой и жестокостью", — отмечают в сообществе расследователей InformNapalm.

Возможно, те, кто обнародовал видео, также надеются, что материал спровоцирует обратные тенденции — россияне также могут ожидать жестокое обращение с ними. Оно может запустить цепь насилия. Но эксперты отмечают: этого нельзя допускать, как бы это трудно ни было, потому что тогда на каком-то уровне рано или поздно можно будет услышать отказ в помощи, потому что в глазах мира мы с агрессорами будем выглядеть одинаково.

Механизм наказания за казнь военнопленного

После появления видео казни глава Офиса президента Андрей Ермак написал: "За все будет ответ и ответственность". А глава СБУ Василий Малюк сказал, что служба найдет "извергов, которые это сделали и достанет их даже из-под земли".

По данным журналиста Дениса Казанского, к смертной казни украинского военнопленного может быть причастен российский военный Егор Гузенко, который ведет Телеграмм-канал "Тринадцатый". Ранее у него он заметил публикацию с изображением российского армейца с отрезанной головой в руках.

В объединении расследователей InformNapalm заметели под видео, которое выложил основатель российского экстремистского мужского движения "Мужское государство" Владислав Поздняков, комментарий российского неонациста Алексея Мильчакова из ДШГ "Русич". Он написал, что и в дальнейшем будут появляться такие видео.

Безусловно, все военные преступления должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности. Это международное обязательство каждого государства. А этот случай – это жестокое военное преступление, которое, безусловно, должно предусматривать суровую меру наказания, потому что очевидны отягчающие обстоятельства.

Казнь Александра Мациевского стала еще одним доказательством военных преступлений российской армии Фото: Скриншот

"Это не просто убийство военнопленного, это обесценивание человеческой жизни. Если это было посвящение, какой-то обряд, то эти люди, совершившие преступление, могут его повторять. А если повторять, то за ними никто не следит. Но за них несет ответственность какое-то руководство, которое допускает такие действия. Таким образом можно выходить на высшие чины, и они будут нести ответственность", — продолжает Андрей Яковлев. Он отмечает: уголовное право предназначено для выполнения двух задач — наказать виновных и предотвратить совершение преступлений в будущем.

И чтобы достичь второй цели, важно, чтобы мы увидели реакцию мира на подобные преступления. Украина должна собирать данные о подобных преступлениях и доказывать, что Россия действует в этом случае комплексно. И их должны осуждать не только США или ЕС, но и, например, Бразилия и Индия, которые часто воздерживаются в оценках.

"Маньяков нельзя допускать к войне. Не может одна из сторон оправдывать такие действия, только потому, что — они их военные, — добавляет Яковлев, — Такие случаи дают основания говорить, что они превращают РФ в ИГИЛ. И если на такие случаи мир не реагирует, а пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что сомневается в правдивости, тогда это тревожно.

В поиске ответственных за военные преступления

Но пока адвокат сомневается, что можно будет найти непосредственных исполнителей. Вместо этого надо сосредоточиться на поиске ответственных. Известно, что сейчас Служба безопасности Украины открыла производство. Но следствие рискует зайти в тупик, ведь трудно определить, кто это сделал.

"Например, в упомянутом уже случае обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске в правоохранительных органах говорили: когда мы поймаем какого-то военного, и он расскажет, где та "Точка-У" стояла, и тогда будем расследовать, — отмечает Андрей Яковлев, — Но так не пойдет. Если нет конкретных исполнителей, можно найти ответственных из числа командования — определить командира из РФ, который отвечал за этот участок фронта. И потом пусть он опровергает, что не причастен. А мы будем настаивать, что события повторяются, как он мог не знать, что казней было несколько. Кроме того, если нам станет известно, что Россия не расследует этот случай, а она должна была бы это сделать, то это будет означать, что она его фактически покрывает. Преступление в Краматорске страшное. И что мы сейчас видим? Мне кажется, никому не объявляли подозрение. И вряд ли объявят. Думаете, есть продвижение по делу о расстреле пленного за слова "Слава Украине"? Нет, никакого, наверное. Не потому, что следователи виноваты, а потому, что у них нет правовых инструментов это сделать".

Международный уголовный суд имеет новые вызовы по военным преступлениям в Украине Фото: Armenia Today

Поэтому пока единственный логический выход — привлекать к ответственности высшее руководство. А для этого нужно найти свидетелей.

Для их поиска можно использовать международные инструменты розыска, например, Интерпол. Но он не участвовал в расследовании военных преступлений, считая такие дела политическими. В Европе есть европейский ордер (EAW). Известны случаи, когда Европол разыскивал лиц, обвиняемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

"Я смотрел сюжет, как жены российских чиновников, в частности, военных, спокойно чувствуют себя в Куршевеле. Но можно предположить, что они были свидетелями того, как их мужья отдавали преступные приказы. Поэтому таких жен можно допрашивать в уголовных производствах по этим чиновникам. И они бы с таким счастливым лицом уже не ходили", — добавляет Андрей Яковлев.

Сейчас в Офисе Генпрокурора говорят, что пытаются установить личность предположительно украинского военнопленного, видео казни которого было распространено в сети. А украинская разведка сообщила, что предварительно уже смогла установить исполнителя казни украинского бойца.

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