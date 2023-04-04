Меладзе, жена зама Шойгу и бизнесмены: элита РФ массово отдыхает во Франции, — расследование (видео)

Журналисты выяснили, что несмотря на санкции, многие представители нынешней российской элиты едут отдыхать в Австрию, Францию и другие страны, которые официальный Кремль признает вражескими.

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Несмотря на санкции, большое количество россиян, поддерживающих войну в Украине, наслаждаются отдыхом на французских курортах, владеют там недвижимостью и даже получают от нее прибыль. Об этом говорится в расследовании журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача.

На одном из самых дорогих зимних курортов мира украинские журналисты встретили Светлану Иванову, которая является супругой замминистра обороны Российской Федерации Тимура Иванова, отвечающего за финансы и строительство.

3 месяца назад ФБК опубликовал содержимое почты Светланы Ивановой. Оказалось, она вместе с мужем тратит миллионы долларов на свой способ жизни, что не соответствует их официальным доходам.

Светлана Иванова

С началом полномасштабной войны Светлана улетела в Париж. По данным российских расследователей, в марте, когда под руководством ее мужа происходили военные преступления, в частности в оккупированном Мариуполе, Светлана проводила время за шоппингом и отдыхом.

Тимур Иванов (слева) в оккупированном Мариуполе

Летом Ивановы оформили развод, который, по мнению журналистов, является фиктивным. Осенью Тимур Иванов попал под санкции, в то время как его бывшую супругу эта участь миновала.

Журналисты обратили внимание на то, что Светлана Иванова отдыхала в Куршевеле в компании людей, среди которых был певец Валерий Меладзе. Артист отказывался говорить на камеру, а его спутники пытались препятствовать съемке.

Валерий Меладзе отказался отвечать на вопросы журналистов

"Как вам отдыхается в Куршавеле пока Россия бомбит Украину?", — спрашивали у певца журналисты.

Авторы расследования предположили, что Валерий Меладзе не решился дать ответы на вопросы из-за связей с российскими властями. Ткач отметил, что один из мужчин, который пытался помешать съемке, ранее был замечен на совместном отдыхе с членами семей Тимура Иванова и спикера Кремля Дмитрия Пескова. Также там был известный московский застройщик Андрей Колочинский.

СМИ нашли в Куршевеле недвижимость российских олигархов

Журналисты выяснили, что большое количество недвижимости во французских Альпах принадлежит гражданам России. К примеру, в Куршевеле есть шале российского олигарха Михаила Прохорова и одних из богатейших людей РФ Сергея и Николая Саркисовых. Там же можно увидеть отель жены Геннадия Тимченко, который до сих пор открыт и принимает гостей, несмотря на санкции.

Отель жены Геннадия Тимченко

Представители СМИ также заметили в Куршевеле жену и дочь российского олигарха Андрея Бокарева.

Супруга Андрея Бокарева

Члены семьи Бокарева в Куршевеле

В объектив попал Михаил Карисалов, генеральный директор российской компании "Сибур", принадлежащей подсанкционному путинскому олигарху Леониду Михельсону

Михаил Карисалов

Как сообщают журналисты, недалеко от Куршевеля расположено имение Александра Базарова. По данным росСМИ за 2022 год, он занимал должность вице-президента "Сбербанка России". Вблизи от него находится шале, по адресу которого зарегистрирована французская компания по управлению недвижимостью. По словам Ткача, конечным ее бенефициаром является российский олигарх Михаил Фридман.

Шале Александра Базарова

Рядом также расположено шале Александра Пумпянского, сына одного из самых богатых людей России Дмитрия Пумпянского. Как отмечается в расследовании, он вместе с остальными олигархами присутствовал на встрече с Путиным в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Шале Александра Пумпянского

СМИ припомнили, как Александр Пумпянский ранее жаловался на то, что не может жить в Женеве из-за наложенных на него санкций. При этом человек, проживающий в его шале сказал журналистам, что арендует дом. По мнению Ткача, это говорит о том, что олигарх зарабатывает на недвижимости в ЕС.

Еще одно шале в том районе принадлежит семье миллионера Никиты Мишина, который занимается железнодорожными перевозками.

Расследование "Украинской правды"

В целом журналисты заметили во французских Альпах большое количество российских туристов. Среди них заместитель директора по строительству компании "РусХимАльянс" Олег Давыдов. По информации издания, среди совладельцев предприятия числится "Газпром".

Олег Давыдов

Представители украинских СМИ также встретили бывшего гендиректора "Якутской топливной энергетической компании" Рубена Геворкяна, миллионера и фигуранта в скандале с приватизацией леса Минобороны Рустема Магдеева и многих других россиян.

Рубен Геворкян

Авторы расследования отмечают, что большое количество туристов из РФ не покинули свою страну насовсем, а просто приехали отдохнуть в Австрию, Францию и другие государствах, которые официальная Россия признает вражескими.

"Большинство из этих людей не просто не выступает против полномасштабного вторжения России в Украину, а поддерживает российскую агрессию", — сказал Ткач.

Напомним, что по данным Bloomber от 2 марта, российские олигархи Олег Тиньков и Михаил Фридман пытаются добиться исключения своих имен из западных санкционных списков при поддержке российских оппозиционеров Михаила Ходорковского и Леонида Волкова.

Еще мы писали о том, что 2 марта издание Le Monde сообщило о первом судебном решении о конфискации виллы, принадлежащей олигарху из Российской Федерации. Речь идет о предпринимателе и владельце Магнитогорского металлургического комбината Викторе Рашникове.