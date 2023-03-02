"За осуждение войны": российские олигархи добиваются снятия с себя санкций, – Bloomberg

Как отмечают журналисты, отмену международных ограничений активно лоббируют российские оппозиционеры Михаил Ходорковский и Леонид Волков, считающие введение санкций "ошибкой".

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Российские олигархи Олег Тиньков и Михаил Фридман пытаются добиться исключения своих имен из западных санкционных списков. В этом их поддерживают российские оппозиционеры Михаил Ходорковский и Леонид Волков, пишет Bloomberg.

Бывший владелец "Тинькофф Банка" Олег Тиньков отправил письмо в Министерство иностранных дел Великобритании с призывом снять с него санкции в связи с тем, что он "выехал из РФ и не поддерживает режим Путина".

Олигарх заявил, что считает правильным наложение ограничений на лиц, связанных с президентом России или поддерживающих войну в Украине. Тиньков подчеркнул, что не относится к данной категории людей.

"Снятие санкций с меня было бы справедливым и дало бы сигнал, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на тех, кто поддерживает Путина и его вторжение", — говорится в письме бизнесмена.

В свою очередь российский предприниматель и оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что внесение Тинькова в санкционный список было ошибкой. По мнению Ходорковского, снятие ограничений должно быть обусловлено публичной позицией человека касательно военной агрессии РФ в Украине и путинского режима.

Авторы публикации отмечают, что снятия санкций ранее также пытался добиться владелец "Альфа Групп" российский олигарх Михаил Фридман.

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Леонид Волков утверждает, что Фридман и его бизнес-партнеры засуживают смягчения санкций, так как олигарх публично назвал события в Украине "трагедией" . При этом бизнесмен не был замечен за критикой Владимира Путина.

"Только при наличии стратегии выхода санкции будут эффективными. В противном случае людям некуда бежать, кроме как обратно в Москву, где они становятся еще более зависимыми от Путина. Им нужно представить четкий вариант – сделайте это и это, и санкции будут сняты", – аргументирует свою позицию политик.

Волков также отправил в ЕС письмо, в котором заявил необходимости исключить из санкционного списка предпринимателей из РФ, осуждающих военную агрессию. По его мнению, санкции коснулись некоторых "добросовестных бизнесменов" не имеющих отношения к преступлениям ВС РФ в Украине.

Напомним, что 21 января в США были арестованы бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Чарльз МакГонигал и судебный переводчик Сергей Шестаков, которые вступили в сговор с российским олигархом Олегом Дерипаской, пытаясь добиться снятия с него санкций.

В декабре прошлого года Bloomberg также писал о том, что российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Геннадий Тимченко с супругой подали иски в Европейский суд касательно требования ЕС задекларировать имущество в течение шести недель. Сообщалось, что олигархи опасались конфискации вилл и яхт.