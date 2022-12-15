Против конфискации вилл и яхт: российские миллиардеры обратились в суд из-за ультиматума ЕС

Один из заявителей бизнесмен Геннадий Тимченко является близким другом Владимира Путина. По словам адвокатов предпринимателя, ЕС требуют задекларировать его активы в Европе, намереваясь их конфисковать.

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Совладельцы "Альфа-банка" Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, а также российский миллиардер Геннадий Тимченко с супругой подали иски в Европейский суд в Люксембурге. Миллиардеры намерены оспорить требование ЕС, согласно которому они обязаны задекларировать свое имущество в Европе в течение шести недель, пишет Bloomberg.

Адвокаты Геннадия Тимченко утверждают, что власти Европейского союза обязуют предпринимателей оформить декларации за столь короткий срок для того, чтобы в дальнейшем конфисковать их имущество.

В источнике пишут, что нарушение сроков, выделенных на декларацию имущества, расценивается властями ЕС как нарушение санкционного режима. Один из европейских чиновников в комментарии Bloomberg отметил, что в случае несвоевременной декларации активов, суд действительно может возбудить уголовное дело с дальнейшим изъятием незарегистрированного имущества.

Представители Тимченко в суде заявили, что подобные ограничения не отображаются на эффективности санкций.

Напомним, что по данным Bloomberg, с началом полномасштабной войны в Украине общее состояние российских миллиардеров стремительно сократилось.

Больше всего пострадали владелец газовой компании "Новатэк" Геннадий Тимченко и владелец нефтехимического холдинга "Сибура" Леонид Михельсон. Их состояние к июню 2022 года сократилось на $7,06 и $6,65 млрд.

Фокус также писал о том, что США ввели санкции против российского предпринимателя Владимира Потанина. Таким образом среди первого десятка богатейших людей РФ под санкции не попал только бизнесмен Михаил Прохоров.

Еще мы сообщали, что канадские санкции против турбин газопровода "Северный поток-1" вновь вступят в силу. В канадском правительстве считают, что Владимир Путин не планировал возобновлять полноценную работу газопровода.