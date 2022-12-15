Проти конфіскації вілл та яхт: російські мільярдери звернулися до суду через ультиматум ЄС

Один із заявників бізнесмен Геннадій Тимченко є близьким другом Володимира Путіна. За словами адвокатів підприємця, ЄС вимагають задекларувати його активи в Європі, маючи намір конфіскувати їх.

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Співвласники Альфа-Банку Михайло Фрідман, Петро Авен, Герман Хан, а також російський мільярдер Геннадій Тимченко з дружиною подали позови до Європейського суду в Люксембурзі. Мільярдери мають намір оскаржити вимогу ЄС, згідно з якою вони зобов'язані задекларувати своє майно в Європі протягом шести тижнів, пише Bloomberg.

Адвокати Геннадія Тимченка стверджують, що влада Європейського союзу зобов'язує підприємців оформити декларації за такий короткий термін для того, щоб надалі конфіскувати їхнє майно.

У джерелі пишуть, що порушення термінів, наданих на декларацію майна, розцінюється владою ЄС як порушення санкційного режиму. Один із європейських чиновників у коментарі Bloomberg зазначив, що у разі несвоєчасної декларації активів, суд справді може порушити кримінальну справу з подальшим вилученням незареєстрованого майна.

Представники Тимченка у суді заявили, що подібні обмеження не відображаються на ефективності санкцій.

Нагадаємо, що за даними Bloomberg, із початком повномасштабної війни в Україні загальний стан російських мільярдерів стрімко скоротився.

Найбільше постраждали власник газової компанії "Новатек" Геннадій Тимченко та власник нафтохімічного холдингу "Сибура" Леонід Міхельсон. Їхній стан до червня 2022 року скоротився на $7,06 і $6,65 млрд.

Фокус також писав про те, що США запровадили санкції проти російського підприємця Володимира Потаніна. Таким чином, серед першого десятка найбагатших людей РФ під санкції не потрапив лише бізнесмен Михайло Прохоров.

Ще ми повідомляли, що канадські санкції проти турбін газопроводу "Північний потік-1" знову набудуть чинності. У канадському уряді вважають, що Володимир Путін не планував поновлювати повноцінну роботу газопроводу.