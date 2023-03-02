"За осуд війни": російські олігархи домагаються зняття з себе санкцій, – Bloomberg

Як відзначають журналісти, відміну міжнародних обмежень активно лобіюють російські опозиціонери Михайло Ходорковський і Леонід Волков, які вважають запровадження санкцій "помилкою".

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Російські олігархи Олег Тіньков і Михайло Фрідман намагаються домогтися виключення своїх імен із західних списків санкцій. У цьому їх підтримують російські опозиціонери Михайло Ходорковський та Леонід Волков, пише Bloomberg.

Колишній власник "Тінькофф Банку" Олег Тіньков відправив листа до Міністерства закордонних справ Великобританії із закликом зняти з нього санкції у зв'язку з тим, що він "виїхав з РФ і не підтримує режим Путіна".

Олігарх заявив, що вважає правильним накладення обмежень на осіб, пов'язаних із президентом Росії або тих, що підтримують війну в Україні. Тіньков підкреслив, що не належить до цієї категорії людей.

"Зняття санкцій з мене було б справедливим і дало б сигнал, що західні санкції спрямовані не на всіх росіян, а лише на тих, хто підтримує Путіна та його вторгнення", — йдеться у листі бізнесмена.

Своєю чергою російський підприємець та опозиціонер Михайло Ходорковський заявив, що внесення Тінькова до списку санкцій було помилкою. На думку Ходорковського, зняття обмежень має бути зумовлене публічною позицією людини щодо військової агресії РФ в Україні та путінського режиму.

Автори публікації зазначають, що зняття санкцій раніше також намагався досягти власник "Альфа Груп" російський олігарх Михайло Фрідман.

Голова Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального Леонід Волков стверджує, що Фрідман та його бізнес-партнери засуджують пом'якшення санкцій, оскільки олігарх публічно назвав події в Україні "трагедією". При цьому бізнесмена не помітили за критикою Володимира Путіна.

"Тільки за наявності стратегії виходу санкції будуть ефективними. Інакше людям нікуди бігти, окрім як назад до Москви, де вони стають ще більш залежними від Путіна. Їм потрібно уявити чіткий варіант – зробіть це і це, і санкції будуть зняті", – аргументує свою позицію політик.

Волков також відправив до ЄС листа, в якому заявив необхідності виключити зі списку санкцій підприємців з РФ, які засуджують військову агресію. На його думку, санкції торкнулися деяких "сумлінних бізнесменів", які не мають відношення до злочинів ЗС РФ в Україні.

Нагадаємо, що 21 січня в США було заарештовано колишнього високопоставленого співробітника ФБР Чарльза Макгонігала і судового перекладача Сергія Шестакова, які вступили в змову з російським олігархом Олегом Дерипаскою, намагаючись домогтися зняття з нього санкцій.

У грудні минулого року Bloomberg також писав про те, що російські бізнесмени Михайло Фрідман, Петро Авен, Герман Хан та Геннадій Тимченко з дружиною подали позови до Європейського суду щодо вимоги ЄС задекларувати майно протягом шести тижнів. Повідомлялося, що олігархи побоювалися конфіскації вілл та яхт.