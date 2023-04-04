Меладзе, дружина заступника Шойгу та бізнесмени: еліта РФ масово відпочиває у Франції, — розслідування (відео)

Журналісти з'ясували, що попри санкції багато представників нинішньої російської еліти їдуть відпочивати до Австрії, Франції та інших країн, які офіційний Кремль визнає ворожими.

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Незважаючи на санкції, велика кількість росіян, які підтримують війну в Україні, насолоджуються відпочинком на французьких курортах, володіють нерухомістю і навіть отримують від неї прибуток. Про це йдеться у розслідуванні журналіста "Української правди" Михайла Ткача.

На одному з найдорожчих зимових курортів світу українські журналісти зустріли Світлану Іванову, яка є дружиною заступника міністра оборони Російської Федерації Тимура Іванова, який відповідає за фінанси та будівництво.

3 місяці тому ФБК опублікував вміст пошти Світлани Іванової. Виявилося, вона разом із чоловіком витрачає мільйони доларів на свій спосіб життя, що не відповідає їхнім офіційним доходам.

Світлана Іванова

З початком повномасштабної війни Світлана відлетіла до Парижа. За даними російських розслідувачів, у березні, коли під керівництвом її чоловіка відбувалися воєнні злочини, зокрема в окупованому Маріуполі, Світлана проводила час за шопінгом та відпочинком.

Тимур Іванов (ліворуч) в окупованому Маріуполі

Влітку Іванови оформили розлучення, яке, на думку журналістів, є фіктивним. Восени Тимур Іванов потрапив під санкції, тоді як його колишню дружину ця доля минула.

Журналісти звернули увагу на те, що Світлана Іванова відпочивала у Куршевелі у компанії людей, серед яких був співак Валерій Меладзе. Артист відмовлявся говорити на камеру, а його супутники намагалися перешкоджати зйомці.

Валерій Меладзе відмовився відповідати на запитання журналістів

"Як вам відпочивається в Куршавелі, поки Росія бомбить Україну?", — запитували у співака журналісти.

Автори розслідування припустили, що Валерій Меладзе не наважився дати відповіді на запитання через зв'язки з російською владою. Ткач зазначив, що одного з чоловіків, який намагався перешкодити зйомці, раніше було помічено на спільному відпочинку з членами сімей Тимура Іванова та спікера Кремля Дмитра Пєскова. Також там був відомий московський забудовник Андрій Колочинський.

ЗМІ знайшли в Куршевелі нерухомість російських олігархів

Журналісти з'ясували, що велика кількість нерухомості у французьких Альпах належить громадянам Росії. Наприклад, у Куршевелі є шале російського олігарха Михайла Прохорова та одних із найбагатших людей РФ Сергія та Миколи Саркісових. Там же можна побачити готель дружини Геннадія Тимченка, який досі відкритий та приймає гостей, попри санкції.

Готель дружини Геннадія Тимченка

Представники ЗМІ також помітили у Куршевелі дружину та дочку російського олігарха Андрія Бокарєва.

Дружина Андрія Бокарєва

Члени родини Бокарєва у Куршевелі

До об'єктива потрапив Михайло Карисалов, генеральний директор російської компанії "Сібур", що належить підсанкційному путінському олігарху Леоніду Міхельсону.

Михайло Карісалов

Як повідомляють журналісти, неподалік Куршевеля розташований маєток Олександра Базарова. За даними росЗМІ за 2022 рік, він обіймав посаду віцепрезидента "Сбербанку Росії". Поблизу нього знаходиться шале, за адресою якого зареєстрована французька компанія з управління нерухомістю. За словами Ткача, її кінцевим бенефіціаром є російський олігарх Михайло Фрідман.

Шале Олександра Базарова

Поруч також розташовано шале Олександра Пумпянського, сина одного з найбагатших людей Росії Дмитра Пумпянського. Як зазначається у розслідуванні, він разом із рештою олігархів був присутній на зустрічі з Путіним у перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Шале Олександра Пумп'янського

ЗМІ пригадали, як Олександр Пумпянський раніше скаржився на те, що не може жити в Женеві через накладені на нього санкції. При цьому людина, яка проживає в його шале, сказала журналістам, що орендує будинок. На думку Ткача, це свідчить про те, що олігарх заробляє на нерухомості в ЄС.

Ще одне шале у тому районі належить родині мільйонера Микити Мішина, який займається залізничними перевезеннями.

Розслідування "Української правди"

Загалом журналісти помітили у французьких Альпах велику кількість російських туристів. Серед них заступник директора з будівництва компанії "РусХімАльянс" Олег Давидов. За інформацією видання, серед співвласників підприємства є "Газпром".

Олег Давидов

Представники українських ЗМІ також зустріли колишнього гендиректора "Якутської паливної енергетичної компанії" Рубена Геворкяна, мільйонера та фігуранта у скандалі з приватизацією лісу Міноборони Рустема Магдєєва та багатьох інших росіян.

Рубен Геворкян

Автори розслідування зазначають, що велика кількість туристів із РФ не залишили свою країну назовсім, а просто приїхали відпочити до Австрії, Франції та інших держав, які офіційна Росія визнає ворожими.

"Більшість із цих людей не просто не виступає проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а підтримує російську агресію", — сказав Ткач.

Нагадаємо, що за даними Bloomber від 2 березня, російські олігархи Олег Тіньков і Михайло Фрідман намагаються домогтися виключення своїх імен із західних списків санкцій за підтримки російських опозиціонерів Михайла Ходорковського і Леоніда Волкова.

Ще ми писали про те, що 2 березня видання Le Monde повідомило про перше судове рішення щодо конфіскації вілли, що належить олігарху з Російської Федерації. Йдеться про підприємця та власника Магнітогорського металургійного комбінату Віктора Рашнікова.