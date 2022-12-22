Дружина заступника Шойгу витратила 70 тисяч євро в Парижі, доки ЗС РФ бомбили Київ

Світлана Іванова, дружина Тимура Іванова, у березні 2022 року вирушила на шопінг у Париж і відвідати дітей.

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Дружина високопоставленого військового чиновника Володимира Путіна вирушила за покупками на 70 тисяч євро в Париж, коли ЗС РФ бомбила Київ та інші українські міста. Російські журналісти опублікували розслідування, в якому розповіли, як живуть заступник міністра оборони Тимур Іванов і його дружина Світлана Маніович (Іванова).

Тимур Іванов із 2016 року обіймає посаду заступника міністра оборони Російської Федерації. 2012 року був заступником голови Уряду Московської області. З 2013 до 2016 р.р. — генеральним директором АТ "Оборонбуд".

Нагороджений орденом "За заслуги перед Батьківщиною" ІІІ та IV ступенів, медаллю ордену "За заслуги перед Батьківщиною" І ступеня, іншими медалями.

Є лауреатом премії Уряду Російської Федерації в галузі науки й техніки та носить звання "заслуженого будівельника РФ".

[ + – ] Тимур Іванов і Світлана Іванова Фото: Instagram zakharova_sveta

Із 6 жовтня 2022 року за підтримку російської військової агресії проти України перебуває під санкціями всіх країн Європейського Союзу.

Його дружина, Світлана Захарова, у першому шлюбі — Світлана Маніович, а тепер Світлана Іванова є громадянкою Ізраїлю та під санкціями не перебуває. Її діти мешкають за кордоном. І доки російські ракети руйнували українські міста, вона відвідувала Париж, де, як стверджують розслідувачі, витратила понад 70 тисяч євро в люксових бутиках.

[ + – ] Тимур Іванов і Світлана Іванова Фото: Instagram zakharova_sveta

Також вона відвідувала дітей, які проживають у Франції та Англії.

Її син Михайло навчається в Оксфордському університеті у Британії, а дочка Олександра мешкає у Франції. Сама Світлана до заміжжя була ведучою програми "Зніміть це негайно", обзавелася кількома бутиками та позиціонувала себе як бізнес-леді.

[ + – ] Тимур Іванов і Світлана Іванова з дітьми Фото: Instagram zakharova_sveta

За словами розслідувачів, до війни в Україні Тимур Іванов і його родина проводили за кордоном більше часу, ніж у Росії. Так, на місячний відпочинок на Французькій Рив'єрі у 2013 році вони витратили 120 тисяч євро. Саме стільки коштувала оренда двох вілл на місяць на Лазурному березі. Ще 90 тисяч євро вони заплатили того ж літа за оренду розкішної 37-метрової яхти.

[ + – ] Розслідування російських журналістів стосовно Тимура Іванова та його дружини Світлани

Роком раніше, у 2012 році, Тимур Іванов купив за 600 мільйонів рублів міську садибу Волконської-фон Мекка в центрі Москви, стверджують розслідувачі. "Маєток зареєстрували на фірму "Дворянське гніздо", — повідомляють розслідувачі.

2014 року Тимура Іванова нагородили медаллю "За повернення Криму". І він відсвяткував це місячною відпусткою в Сен-Тропе, орендувавши з родиною розкішну віллу з вісьма спальнями та басейном за 110 тисяч євро. День народження Іванов відсвяткував на яхті, орендувавши її за 11 тисяч євро.

[ + – ] Світлана Іванова з дочкою Олександрою Маніович Фото: Instagram zakharova_sveta

У 2015 році сім'я Іванових знову орендувала яхту — 35-метрову SOUTH PAW C. У контракті на ім'я Світлани Захарової зазначені дати й місце посадки — Неаполь. Вартість оренди — 56 тисяч євро. І місяць відпочинку на віллі Villa Dune у Сен-Тропе коштував 150 тисяч євро.

А у 2018 році Світлана відсвяткувала свій день народження в Стамбулі, це свято коштувало 178 тисяч євро (12 млн рублів). Цікаво, але часто на сімейних урочистостях Іванових був присутній речник Володимира Путіна — Дмитро Пєсков.

Також вони купили повністю відреставрований Rolls-Royce Corniche 2001 року випуску й оформили на свою люксембурзьку фірму. Вартість такого автомобіля — 120 тисяч євро, не рахуючи ремонту й обслуговування. Тоді це становило близько п'яти мільйонів рублів. І в цей самий час Тимур Іванов надав довідку про доходи, в якій було зазначено, що він заробив 1,3 мільйона рублів на рік.

Також вони володіють заміським будинком у селі Панкратове Тверської області, його площа становить 2900 кв. "Незважаючи на те, що замовники будівництва очевидні, за традицією, на себе сім'я чиновників оформляти нічого не стала. Ділянка належить ТОВ "Волзький Берег", — ідеться в сюжеті. Частина рахунків, за даними журналістів, сплатила компанія "Оборонспецбуд". Вона належить двом чинним співробітникам "Олімпсітібуду" — дуже великому підряднику Міноборони РФ, повідомляють журналісти.

Крім цього, Світлана Іванова володіє квартирою в Тель-Авіві та любить антикваріат. Так, крім усього іншого, у 2018 році вона за 8 тисяч євро купила годинник, який стояв у спальні Іва Сена-Лорана.

Відомо, що Тимур Іванов і Світлана Іванова подали на розлучення на початку цього року, але, судячи з її Instagram, який, до речі, заборонено в РФ, вони все ще разом. Журналісти зазначають, що розлучення було оформлено офіційно, щоб Світлана уникла західних санкцій.

[ + – ] Тимур Іванов і Світлана Іванова Фото: Instagram zakharova_sveta

Журналістам вдалося з'ясувати, що ще недавно Тимур Іванов і його дружина мали намір будувати свою власну яхту на верфі в Італії. Компанія називається Italian Sea Group. Це та компанія, яка обслуговує знамениту яхту Путіна "Шехерезада".

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто утримував пасію Путіна, Аліну Кабаєву. Вона донедавна з дітьми від російського президента проживала у Швейцарії, але їй довелося повернутися в Росію.