Мільярди Кабаєвої. Журналісти з'ясували, хто з друзів Путіна утримував його пасію

Донедавна Аліна Кабаєва жила у Швейцарії на шикарній віллі, але після санкцій була змушена повернутися до РФ.

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Колишня російська гімнастка Аліна Кабаєва, яка є давньою пасією президента Росії та матір'ю щонайменше трьох його дітей, після початку війни в Україні потрапила під санкції США, а до цього — під санкції ЄС, Канади та Великобританії. Вона була змушена повернутися до РФ, де має нерухомість і прибутковий бізнес. Журналісти проєкту "Досьє" з'ясували, звідки олімпійська чемпіонка отримувала гроші.

Виявилося, що швейцарська вілла, де проживала Кабаєва з дітьми до повернення в РФ, розташована в респектабельному муніципалітеті Колоньє. Він розташований неподалік Женеви на березі озера. Віллу тут придбати непросто, але російському олігарху Геннадію Тимченку це вдалося.

[ + – ] Геннадій Тимченко – близький друг Володимира Путіна Фото: ТАСС

Вілла Hauterive у Колоньє була придбана олігархом у 2002 році за 18,4 мільйонів швейцарських франків, випливає з реєстру нерухомості кантона.

"Я дуже довго платив податки у Фінляндії. І за середніми мірками це було надто багато — більше 60% доходу. Через 10 років я вирішив перебратися до Швейцарії, але не через податки, а тому, що хотів дати синові хорошу європейську освіту", – розповідав Геннадій Тимченко.

Поруч, на вулиці Rampe de Cologny розташований вертолітний майданчик, куди часто літала Кабаєва. Майданчик є частиною території вілли. Нині ці володіння розділені на дві частини; одну з них навесні 2022 року було виставлено на продаж за 75,5 мільйона доларів.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Співрозмовник, знайомий із Кабаєвою, розповів виданню, що спортсменка користувалася вертольотом, який доставляв її "буквально до порога дому Тимченка" у Колоньє.

Журналісти намагалися з'ясувати подробиці про віллу, що продається, але незабаром після цього ділянку зняли з продажу.

Окрім вілли Тимченка у Швейцарії, Кабаєва, ймовірно, користувалася "Шахерезадою" — знаменитою яхтою, прозваною "яхтою Путіна". Її, як з'ясували журналісти, для Володимира Путіна придбали російські бізнесмени та Геннадій Тимченко у тому числі.

[ + – ] Яхта "Шахерезада" Фото: Yacht Charter Fleet

Але Аліна Кабаєва дуже щаслива ділова жінка. Після того, як вона закінчила спортивну кар'єру у 2007 році, вона знімалася у кіно, вела телешоу і навіть трохи займалася політикою, ставши депутатом Держдуми.

Але з 2014 року вона очолює Національну медіагрупу. Згідно з витоком інформації федеральної податкової служби РФ, Кабаєва в 2018 році отримала від НМГ 785,4 мільйона рублів (понад 12,4 мільйона доларів).

НМГ володіє часткою у Першому каналі, російською версією Discovery, а також каналом РЕН ТВ та газетою "Известия". У 2018 році НМГ разом із ВТБ купила телеканал СТС за 18 мільярдів рублів (пізніше ВТБ продав медіахолдингу свою частку).

Для покупки були використані позикові кошти. Одним із позикодавців став сам СТС, а іншим — Петро Колбін.

Петро Колбін – це син близького друга Володимира Путіна – Петра Колбіна, який помер у 2018 році.

Колбін не мільярдер і не олігарх, він працював у правоохоронних органах та очолював службу безпеки у ТРК "Петербург".

Або, як називають його журналісти, "гаманець" – номінальний власник низки активів російського президента. Ця таємнича людина не лише позичила велику суму на покупку телеканалу, а й передала бабусі Кабаєвої Анні Зацепіліній дві квартири на Арбаті в Москві.

[ + – ] Аліна Кабаєва до роману з Путіним Фото: ТАСС

Вже згаданий Геннадій Тимченко подарував бабусі Кабаєвої квартиру на Митнінській набережній у Санкт-Петербурзі, а партнер Аркадія Ротенберга та "ріелтор друзів Путіна" Григорій Баєвський презентував їй ділянку на Рубльово-Успенському шосе.

Баєвський також подарував квартиру в центрі Москви сестрі Аліни Кабаєвої – Лейсан. Загальна вартість російської нерухомості гімнастки – понад 40 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше російські журналісти з'ясували все про капітали віце-прем'єра із соцполітики РФ Тетяни Голікової. Виявилося, що вона володіє віллами у Португалії та Іспанії, а також кількома гольф-клубами.