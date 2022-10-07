У Тетяни Голікової, віцепрем'єрки РФ, знайшли мільярди та приватний літак

Крім цього топчиновниці належить гольф-клуб в Іспанії, вілли на Лазурному узбережжі та нерухомість у Росії.

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У віцепрем'єрки із соцполітики РФ Тетяни Голікової та її родини журналісти знайшли кілька вілл у Європі, гольф-клуби в Росії та Іспанії, а також приватний літак вартістю 32 мільйони доларів. Про це пише Фонд боротьби з корупцією.

Розслідування опублікувала команда журналістів Олексія Навального. З'ясувалося, що топчиновниця, яка відповідає за соціальну політику в Росії, дуже заможна жінка. Капітал і її сім'ї оцінюють мінімум у 50 мільярдів рублів.

Розслідувачі зазначають, що це більше, ніж усі витрати деяких областей РФ на охорону здоров'я на рік. Варто зазначити, що Тетяна Голікова поки не перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та США.

[ + – ] Сюжет про мільярди російської топчиновниці

До призначення віцепрем'єркою із соцполітики в 2018 році, уродженка Новосибірська працювала в Міністерстві охорони здоров'я, помічницею президента РФ, головою Рахункової палати та заступницею міністра фінансів.

Журналісти зазначають, що сім'ї Голікової належить приватний літак Bombardier Challenger 600. Ця "пташка" вартістю 32 мільйони доларів, дуже улюблена селебріті. На такому, наприклад, літав принц Гаррі.

Тетяна Голікова одружена з топчиновником Віктором Христенком і має пасинка Володимира Христенка.

Розслідувачі стверджують, що сім'я Голікової-Христенко заробляє на розробленій в РФ вакцині проти коронавірусу "Супутник V", володіючи часткою в компанії "Генеріум", яка є найбільшим виробником цього препарату.

Також Володимир Христенко володіє через кіпрські фірми-прокладки компанією "Нанолек", чиїми вакцинами прищеплюються росіяни. Він, до речі, зі своєю дружиною Іриною вже є громадянами Кіпру, за що інвестували в республіку понад два мільйони євро.

Родині Голікової належить закритий гольф-клуб у Підмосков'ї "Пестово", ще один гольф-клуб, більш демократичний "Форрест хилл", і ще один гольф-клуб "Петергоф" під Санкт-Петербургом. Також вони володіють елегантним заміським будинком у Підмосков'ї.

[ + – ] Будинок Тетяни Голікової у підмосковному Пестово Фото: Скриншот

Також їм належить гольф-клуб "Сан-Роке" в Іспанії куплений у 2017 році та вілла, розташована поряд. Іспанська нерухомість російської топчиновниці оцінюється в 40 мільйонів євро.

[ + – ] Вілла Голікової в гольф-клубі в Іспанії Фото: Скриншот

Родині належить елегантна вілла у закритому іспанському селищі Сотороке, вартістю 18 мільйонів євро. Вона була куплена у 2020 році.

[ + – ] Вілла Тетяни Голікової у закритому іспанському селищі Фото: Скриншот

Але однією Іспанією сім'я російської чиновниці не обмежилася. У них також є нерухомість у Португалії, Фігейра-ду-Гіншу. Вілла на узбережжі коштувала мільйон євро. Ще одна вілла, в курортному містечку Кашкайш, коштувала 3,5 мільйони євро.

Фото: Скриншот

[ + – ] Дві вілли Голікової в Португалії Фото: Скриншот

Також вони вклали 50 мільйонів євро у реконструкцію старого готелю і вілли у Ніцці.

[ + – ] Вілла та готель поряд у Ніцці Фото: Скриншот

Крім цього їм належить готель у центрі Москви та кілька старовинних будівель.

Журналісти підрахували, що сім'я Голікової має капітал 50 мільярдів рублів, це понад 800 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше в Дмитра Медведєва, колишнього президента РФ, знайшли яхту "Всесвіт", яку він ховає від санкцій у Сочі.