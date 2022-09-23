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Стиль життя

У Дмитра Медведєва знайшли шикарну яхту "Всесвіт", яку він ховає в Сочі

Дмитро Медведєв, Ілля Медведєв, син Медведєва, Димон, Яхта Медведєва
Фото: ТАСС | Ілля Медведєв і Дмитро Медведєв

Яхта Universe донедавна базувалася в Італії, але з початком війни в Україні її терміново перегнали в Стамбул, а звідти в російський порт.

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Із початком війни в Україні російські олігархи почали ховати свої яхти. Щоправда, встигли не всі. Більшість із дорогих суден, оформлених через офшори, зараз базується в Туреччині, а колишній президент РФ Дмитро Медведєв вирішив перегнати свій "Усесвіт" у надійніше місце — у Сочі. Про це пише Proekt.Media

Раніше було відомо, що йому належить невелике суденце "Фотинія", яке стояло на зимівлі у фінському місті Котка.

Але російські журналісти з'ясували, що однією яхтою родина Медведєва не обмежилася. Яхта "Всесвіт" (Universe), звичайно, офіційно Дмитру Медведєву не належить.

Дмитро Медведєв, Ілля Медведєв, син Медведєва, Дімон, Яхта Медведєва Fullscreen
Яхта "Всесвіт" у Середземному морі
Фото: Yacht Charter Fleet

Вона була побудована у 2018 році в Нідерландах у бюро Damen Yachting і оформлена на офшор із Кайманових островів Southerner Ltd, реальний власник якого прихований.

На початку війни в Україні вона стояла на якорі в Італії, потім її переправили в Стамбул, а потім і в Сочі, де вона перебуває й зараз.

Згідно з офіційними ресурсами, на "Всесвіті" можуть із комфортом розміститися 12 пасажирів у шести каютах, обслуговує їх персонал із 19 осіб. Довжина яхти —74 метри, вартість — понад 100 мільйонів доларів.

Саме на цій яхті у 2020 році, коли вирувала пандемія коронавірусу, відпочивали син Медведєва Ілля Медведєв і Максим Юсуфов, син колишнього міністра енергетики, мільярдера Ігоря Юсуфова, друзі ще зі школи.

Російські журналісти зазначають, що саме родина Юсуфових і є власниками яхти, але користуються нею саме Медведєви. На "Всесвіті" в колишнього президента й прем'єр-міністра є кабінет і спецзв'язок, а в територіальних водах РФ його часто супроводжують кораблі ВМФ.

Дмитро Медведєв, Ілля Медведєв, син Медведєва, Дімон, Яхта Медведєва Fullscreen
Яхта "Всесвіт" у сочинській марині

Це підтверджують джерела в Туреччині, а в Сочі, де зараз стоїть яхта, її називають просто "медведівською".

Журналісти вважають, що родина Юсуфових — це фактично довірені особи Дмитра Медведєва, і багато чого, що нібито є майном мільярдера, насправді належить колишньому президенту.

Нагадаємо, до війни в Україні Ілля Медведєв проживав у США та жваво цікавився IT-бізнесом, потім йому нібито (Дмитро Медведєв це заперечував) відмовили в робочій візі, і Медведєв-молодший повернувся в Росію.

Там він 22 червня 2022 року вступив у партію "Єдина Росія" та заявив, що намагатиметься застосувати свої знання "правильним чином у сферах, важливих для людей і країни".

Дмитро Медведєв, Ілля Медведєв, син Медведєва, Дімон, Яхта Медведєва Fullscreen
Ілля Медведєв вступає в партію
Фото: ТАСС

"Планую займатися розвитком дитячого й аматорського спорту, проєктами щодо розвитку освіти й охорони здоров'я, підтримки підприємництва, а також щодо налагодження процесів у сфері імпотозаміщення та цифрової трансформації держави, партії та бізнесу",— повідомив 27-річний Ілля, але з того часу про нього новин не з'являлося.