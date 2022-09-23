У Дмитра Медведєва знайшли шикарну яхту "Всесвіт", яку він ховає в Сочі

Яхта Universe донедавна базувалася в Італії, але з початком війни в Україні її терміново перегнали в Стамбул, а звідти в російський порт.

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Із початком війни в Україні російські олігархи почали ховати свої яхти. Щоправда, встигли не всі. Більшість із дорогих суден, оформлених через офшори, зараз базується в Туреччині, а колишній президент РФ Дмитро Медведєв вирішив перегнати свій "Усесвіт" у надійніше місце — у Сочі. Про це пише Proekt.Media

Раніше було відомо, що йому належить невелике суденце "Фотинія", яке стояло на зимівлі у фінському місті Котка.

Але російські журналісти з'ясували, що однією яхтою родина Медведєва не обмежилася. Яхта "Всесвіт" (Universe), звичайно, офіційно Дмитру Медведєву не належить.

[ + – ] Яхта "Всесвіт" у Середземному морі Фото: Yacht Charter Fleet

Вона була побудована у 2018 році в Нідерландах у бюро Damen Yachting і оформлена на офшор із Кайманових островів Southerner Ltd, реальний власник якого прихований.

На початку війни в Україні вона стояла на якорі в Італії, потім її переправили в Стамбул, а потім і в Сочі, де вона перебуває й зараз.

Згідно з офіційними ресурсами, на "Всесвіті" можуть із комфортом розміститися 12 пасажирів у шести каютах, обслуговує їх персонал із 19 осіб. Довжина яхти —74 метри, вартість — понад 100 мільйонів доларів.

Саме на цій яхті у 2020 році, коли вирувала пандемія коронавірусу, відпочивали син Медведєва Ілля Медведєв і Максим Юсуфов, син колишнього міністра енергетики, мільярдера Ігоря Юсуфова, друзі ще зі школи.

Російські журналісти зазначають, що саме родина Юсуфових і є власниками яхти, але користуються нею саме Медведєви. На "Всесвіті" в колишнього президента й прем'єр-міністра є кабінет і спецзв'язок, а в територіальних водах РФ його часто супроводжують кораблі ВМФ.

[ + – ] Яхта "Всесвіт" у сочинській марині

Це підтверджують джерела в Туреччині, а в Сочі, де зараз стоїть яхта, її називають просто "медведівською".

Журналісти вважають, що родина Юсуфових — це фактично довірені особи Дмитра Медведєва, і багато чого, що нібито є майном мільярдера, насправді належить колишньому президенту.

Нагадаємо, до війни в Україні Ілля Медведєв проживав у США та жваво цікавився IT-бізнесом, потім йому нібито (Дмитро Медведєв це заперечував) відмовили в робочій візі, і Медведєв-молодший повернувся в Росію.

Там він 22 червня 2022 року вступив у партію "Єдина Росія" та заявив, що намагатиметься застосувати свої знання "правильним чином у сферах, важливих для людей і країни".

[ + – ] Ілля Медведєв вступає в партію Фото: ТАСС

"Планую займатися розвитком дитячого й аматорського спорту, проєктами щодо розвитку освіти й охорони здоров'я, підтримки підприємництва, а також щодо налагодження процесів у сфері імпотозаміщення та цифрової трансформації держави, партії та бізнесу",— повідомив 27-річний Ілля, але з того часу про нього новин не з'являлося.