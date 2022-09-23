У Дмитрия Медведева нашли шикарную яхту "Вселенная", которую он прячет в Сочи

Яхта Universe до недавнего времени базировалась в Италии, но с началом войны в Украине ее срочно перегнали в Стамбул, а оттуда в российский порт

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С началом войны в Украине российские олигархи начали срочно прятать свои яхты. Правда, успели не все. Большинство из дорогих суден, оформленных через оффшоры, сейчас базируется в Турции, а бывший президент РФ Дмитрий Медведев решил перегнать свою "Вселенную" в более надежное место – в Сочи. Об этом пишет Proekt.Media

Ранее было известно, что ему принадлежит небольшое суденышко "Фотиния", которая стояла на зимовке в финском городе Котка.

Но российские журналисты выяснили, что одной яхтой семья Медведева не ограничилась. Яхта "Вселенная" (Universe), конечно, официально Дмитрию Медведеву не принадлежит.

[ + – ] Яхта "Вселенная" в Средиземном море Фото: Yacht Charter Fleet

Она была построена в 2018 году в Нидерландах бюро Damen Yachting и оформлена на оффшор с Каймановых островов Southerner Ltd, реальный владелец которого скрыт.

В начале войны в Украине она стояла на якоре в Италии, потом ее переправили в Стамбул, а потом и в Сочи, где она находится и сейчас.

Согласно официальным ресурсам, на "Вселенной" могут с комфортом разместиться 12 пассажиров в шести каютах, обслуживает их персонал из 19 человек. Длина яхты – 74 метра, стоимость – более 100 миллионов долларов.

Именно на этой яхте в 2020 году, когда бушевала пандемия коронавируса, отдыхали сын Медведева – Илья Медведев и Максим Юсуфов, сын бывшего министра энергетики, миллиардера Игоря Юсуфова, друзья еще со школы.

Российские журналисты отмечают, что именно семья Юсуфовых и является собственниками яхты, но пользуются ею именно Медведевы. На "Вселенной" у бывшего президента и премьер-министра есть кабинет и спецсвязь, а в территориальных водах РФ ее часто сопровождают корабли ВМФ.

[ + – ] Яхта "Вселенная" в сочинской марине

Это подтверждают источники в Турции, а в Сочи, где сейчас стоит яхта, ее называют просто "медведевской".

Журналисты считают, что семья Юсуфовых, это, фактически доверенные лица Дмитрия Медведева и многое, что якобы является имуществом миллиардера, на самом деле принадлежит бывшему президенту.

Напомним, до войны в Украине Илья Медведев проживал в США и живо интересовался IT-бизнесом, после ему якобы (Дмитрий Медведев это отрицал) отказали в рабочей визе и Медведев-младший вернулся в Россию.

Там он 22 июня 2022 года вступил в партию "Единая Россия" и заявил, что постарается применить свои знания "правильным образом в сферах, важных для людей и страны".

[ + – ] Илья Медведев вступает в партию Фото: ТАСС

Планирую заниматься развитием детского и любительского спорта, проектами по развитию образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства, а также по налаживанию процессов в сфере импотозамещения и цифровой трансформации государства, партии и бизнеса",— сообщил 27-летний Илья, но с той поры про него новостей не появлялось.