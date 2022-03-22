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Мир Российско-украинская война

Таможня Финляндии может конфисковать 21 яхту, включая катер Дмитрия Медведева

Алексей Газубей
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Катер Медведев судно санкции Финляндия вторжение Россия
Катер Дмитрия Медведева может попасть под санкции Финляндии

Финляндская таможня проинформировала зимние склады, в которых находятся яхты, о том, что судна нельзя перемещать куда-либо до окончания проверки

В Финляндии начата проверка 21 судна: таможенники выясняют, принадлежат ли яхты частным лицам или компаниям, на которые распространяется действие санкций блока из 27 стран в связи с вторжением России в Украину. Если чиновники получат подтверждение права собственности, яхты будут конфискованы Национальным правоохранительным органом Финляндии. Об этом сообщает "Helsinki Timеs".

Сообщается, что финляндская таможня проинформировала зимние склады, в которых находятся яхты, о том, что судна нельзя перемещать куда-либо до окончания проверки. По сути их можно считать арестованными или задержанными. Интересно, что среди этих 21 может находиться и катер бывшего президента России Дмитрия Медведева.

32-метровая яхта "Фотиния" находится на зимовке в порту города Котка и может принадлежать Дмитрию Медведеву, который попал под санкции, сообщает Helsingin Sanomat. По данным издания, катер был построен в 2015 году оценивается в 11 миллионов долларов. В одном из расследований фонда Навального говорилось, что этот корабль принадлежит Дмитрию Медведеву.

В тоже время издание yle приводит слова владельца компании "склада" Хейкки Куокка о том, что владельцем Фотинии является московская компания: "Эта компания-собственник оплачивает все счета, трудно сказать, что за этим стоит". Точного подтверждения, что это яхта Дмитрия Медведева у него нет. Хейкки Куокка говорит, что иногда трудно определить, кому принадлежат и управляются, в частности, большие и дорогие суда. Потому, что они часто арендуются у компании-владельца.

3 марта стало известно, что власти Франции конфисковали 86-метровую яхту Amore Vero, которая может принадлежать российскому олигарху и главе "Роснефти" Игорю Сечину. 61-летний Игорь Сечин является главным исполнительным директором крупной нефтегазовой компании "Роснефть".

Фокус также составил список самых дорогих яхт российских олигархов, которые арестованы и попали под санкции.