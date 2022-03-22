Митниця Фінляндії може конфіскувати 21 яхту, включаючи катер Дмитра Медведєва

Фінляндська митниця поінформувала зимові склади, в яких знаходяться яхти, про те, що судна не можна переміщати кудись до закінчення перевірки

У Фінляндії розпочали перевірку 21 судна: митники з'ясовують, чи яхти належать приватним особам або компаніям, на які поширюється дія санкцій блоку з 27 країн через вторгнення Росії в Україну. Якщо чиновники отримають підтвердження права власності, яхти конфіскує Національний правоохоронний орган Фінляндії. Про це повідомляє "Helsinki Times".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Повідомляють, що фінляндська митниця проінформувала зимові склади, в яких знаходяться яхти, про те, що судна не можна переміщати будь-куди до закінчення перевірки. Тобто їх можна вважати заарештованими або затриманими. Цікаво, що серед них може бути й катер колишнього президента Росії Дмитра Медведєва.

32-метрова яхта "Фотинія" знаходиться на зимівлі в порту міста Котка і може належати Дмитру Медведєву, який потрапив під санкції, повідомляє Helsingin Sanomat. За даними видання, катер збудували у 2015 році, його оцінюють в 11 мільйонів доларів. В одному з розслідувань фонду Навального зазначалося, що цей корабель належить Дмитру Медведєву.

Водночас видання yle наводить слова власника компанії "складу" Хейккі Куокка про те, що власником "Фотинії" є московська компанія: "Ця компанія-власник оплачує всі рахунки, важко сказати, що за цим стоїть". Точного підтвердження, що це яхта Дмитра Медведєва не має. Хейккі Куокка каже, що іноді важко визначити, кому належать, зокрема, великі та дорогі судна і хто ними керує. Тому що їх часто орендують у компанії-власника.

3 березня стало відомо, що влада Франції конфіскувала 86-метрову яхту Amore Vero, яка може належати російському олігарху та голові "Роснефти" Ігорю Сєчину. 61-річний Ігор Сєчин є головним виконавчим директором великої нафтогазової компанії "Роснефть".

Фокус також склав список найдорожчих яхт російських олігархів, які заарештовані та потрапили під санкції.