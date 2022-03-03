У Франції конфіскували яхту російського олігарха Сєчина

Це не перший випадок конфіскації майна багатіїв РФ за останні дні.

Влада Франції конфіскувала 86-метрову яхту Amore Vero, яка може належати російському олігарху та голові "Роснафти" Ігорю Сєчину. Про це повідомляє УП.

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Про конфіскацію дорогого майна повідомив міністр фінансів та економіки Франції Брюно Ле Мер.

"Вилучено яхту російського олігарха. Дякуємо французьким митникам, які застосовують санкції Європейського союзу проти осіб, наближених до російської влади", – написав посадовець у Twitter.

Вартість елітного судна, за оцінкою профільного сайту superyachtfan, становить $120 млн. Воно вміщує до 14 пасажирів, до послуг яких є сім кают класу люкс, одна VIP-каюта та три двомісні каюти. Всередині яхти є спортзал, спа та ліфт. На кормі розташований басейн, який за потреби перетворюється на вертолітний майданчик. На верхній палубі можна розслабитися в джакузі і полежати на м'яких білих диванах.

61-річний Ігор Сєчин є головним виконавчим директором крупної нафтогазової компанії "Роснафта". Він вважається однією з найвпливовіших постатей у РФ та працює пліч-о-пліч з Володимиром Путіним з початку 90-х років.

Раніше Фокус писав про конфіскацію німецькою владою яхти російського олігарха Алішера Усманова.

Тим часом у Франції, окрім яхт, конфіскують ще й будинки російських багатіїв.