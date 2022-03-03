Во Франции конфисковали яхту российского олигарха Сечина
Это не первый случай конфискации имущества богачей РФ за последние дни.
Власти Франции конфисковали 86-метровую яхту Amore Vero, которая может принадлежать российскому олигарху и главе "Роснефти" Игорю Сечину. Об этом сообщает УП.
О конфискации дорогостоящего имущества сообщил министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мер.
"Изъята яхта российского олигарха. Спасибо французским таможенникам, которые применяют санкции Европейского союза против лиц, приближенных к российским властям", – написал чиновник в Twitter.
Стоимость элитного судна, по оценке профильного сайта superyachtfan, составляет $120 млн. Оно вмещает до 14 пассажиров, к услугам которых семь кают класса люкс, одна VIP-каюта и три двухместных каюты. Внутри яхты есть спортзал, спа и лифт. На корме расположен бассейн, который при необходимости превращается в вертолетную площадку. На верхней палубе можно расслабиться в джакузи и полежать на белых мягких диванах.
61-летний Игорь Сечин является главным исполнительным директором крупной нефтегазовой компании "Роснефть". Он считается одной из самых влиятельных фигур в РФ и работает бок о бок с Владимиром Путиным с начала 90-х годов.
Ранее Фокус писал о конфискации немецкими властями яхты российского олигарха Алишера Усманова.
Тем временем во Франции, кроме яхт, конфискуют еще и дома российских богачей.