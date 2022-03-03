Во Франции конфисковали яхту российского олигарха Сечина

Это не первый случай конфискации имущества богачей РФ за последние дни.

Власти Франции конфисковали 86-метровую яхту Amore Vero, которая может принадлежать российскому олигарху и главе "Роснефти" Игорю Сечину. Об этом сообщает УП.

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О конфискации дорогостоящего имущества сообщил министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мер.

"Изъята яхта российского олигарха. Спасибо французским таможенникам, которые применяют санкции Европейского союза против лиц, приближенных к российским властям", – написал чиновник в Twitter.

Стоимость элитного судна, по оценке профильного сайта superyachtfan, составляет $120 млн. Оно вмещает до 14 пассажиров, к услугам которых семь кают класса люкс, одна VIP-каюта и три двухместных каюты. Внутри яхты есть спортзал, спа и лифт. На корме расположен бассейн, который при необходимости превращается в вертолетную площадку. На верхней палубе можно расслабиться в джакузи и полежать на белых мягких диванах.

61-летний Игорь Сечин является главным исполнительным директором крупной нефтегазовой компании "Роснефть". Он считается одной из самых влиятельных фигур в РФ и работает бок о бок с Владимиром Путиным с начала 90-х годов.

Ранее Фокус писал о конфискации немецкими властями яхты российского олигарха Алишера Усманова.

Тем временем во Франции, кроме яхт, конфискуют еще и дома российских богачей.