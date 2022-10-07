У Татьяны Голиковой, вице-премьера РФ, нашли миллиарды и частный самолет

Кроме этого топ-чиновнице принадлежит гольф-клуб в Испании, виллы на Лазурном побережье и недвижимость в России.

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У вице-премьера по соцполитике РФ Татьяны Голиковой и ее семьи журналисты нашли несколько вилл в Европе, гольф-клубы в России и Испании, а также частный самолет стоимостью 32 миллиона долларов. Об этом пишет Фонд борьбы с коррупцией.

Расследование опубликовала команда журналистов Алексея Навального. Оказалось, что топ-чиновница, которая отвечает за социальную политику в России, весьма состоятельная женщина. Капитал и ее семьи оценивают в минимум в 50 миллиардов рублей.

Расследователи отмечают, что это больше, чем все расходы некоторых областей РФ на на здравоохранение в год. Надо отметить, что пока Татьяна Голикова пока не находится под санкциями ЕС, Великобритании и США.

[ + – ] Сюжет о миллиардах российской топ-чиновницы

До назначения вице-премьером по соцполитике в 2018 году, уроженка Новосибирска работала в Министерстве здравоохранения, помощницей президента РФ, главой Счетной палаты и заместительницей министра финансов.

Журналисты отмечают, что семье Голиковой принадлежит частный самолет Bombardier Challenger 600. Эта "птичка" стоимостью 32 миллиона долларов, очень любима селебрити. На таком, например, летал принц Гарри.

Татьяна Голикова замужем за топ-чиновником Виктором Христенко и имеет пасынка Владимира Христенко.

Расследователи утверждают, что семья Голиковой-Христенко зарабатывает на разработанной в РФ вакцине против коронавируса "Спутник V", владея долей в компании "Генериум", которая является крупнейшим производителем этого препарата.

Также Владимир Христенко владеет через кипрские фирмы-прокладки компанией "Нанолек", чьими вакцинами прививаются россияне. Он, к слову, со своей супругой Ириной уже является гражданами Кипра, за что инвестировали в республику более двух миллионов евро.

Семье Голиковой принадлежит закрытый гольф-клуб в Подмосковье "Пестово", еще один гольф-клуб, более демократичный "Форрест хилл", и еще один гольф-клуб "Петергоф" под Санкт-Петербургом. Также они владеют элегантным загородным домом в Подмосковье.

[ + – ] Дом Татьяны Голиковой в подмосковном Пестово Фото: Скриншот

Также им принадлежит гольф-клуб "Сан-Роке" в Испании купленный в 2017 году и вилла, расположенная рядом. Испанская недвижимость российской топ-чиновницы оценивается в 40 миллионов евро.

[ + – ] Вилла Голиковой в гольф-клубе в Испании Фото: Скриншот

Семье принадлежит элегантная вилла в закрытом испанском поселке Сотороке, стоимостью в 18 миллионов евро. Она была куплена в 2020 году.

[ + – ] Вилла Татьяны Голиковой в закрытом испанском поселке Фото: Скриншот

Но одной Испанией семья российской чиновницей не ограничилась. У них также имеется недвижимость в Португалии, Фигейра-ду-Гиншу. Вилла на побережье обошлась в миллион евро. Еще одна вилла, в курортном городке Кашкайш, обошлась в 3,5 миллиона евро.

Фото: Скриншот

[ + – ] Две виллы Голиковой в Португалии Фото: Скриншот

Также они вложили 50 миллионов евро в реконструкцию старой гостиницы и виллы в Ницце.

[ + – ] Вилла и гостиница рядом в Ницце Фото: Скриншот

Кроме этого им принадлежит гостиница в центре Москвы и несколько старинных зданий.

Журналисты подсчитали, что семья Голиковой обладает капиталом в 50 миллиардов рублей, это более 800 миллионов долларов.

Напомним, ранее у Дмитрия Медведева, бывшего президента РФ, нашли яхту "Вселенная", которую он прячет от санкций в Сочи.