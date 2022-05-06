Яхта Путіна покинула італійський порт і готується до плавання

Супер'яхта "Шехерезада" покинула сухий док, де перебувала з 2020 року та вийшла в море.

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Яхта "Шехерезада", також відома, як яхта Володимира Путіна, вартістю 700 мільйонів доларів, раптово залишила сухий док на верфі в Маріна-ді-Каррара на північ від Пізи і вийшла в море. Журналісти побоюються, що вона може відплисти в Туреччину й уникнути санкцій ЄС. Про це пише Daily Mail.

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Крім того, що яхта опинилася у відкритому морі, на палубі також був помічений екіпаж, який знімав брезент із палуби й очевидно готував її до плавання. Поки розслідування італійських правоохоронців щодо яхти ще не завершено, і її власник ще не встановлений, тому берегова охорона не може зупинити відплиття, згідно із законом.

[ + – ] Яхта Путіна в сухому доку в Італії Фото: Yacht Charter Fleet

Раніше журналісти європейських ЗМІ провели розслідування і з'ясували, що весь її екіпаж повністю складався з росіян, але повністю замінений на британців на початку березня. Замінили понад 20 людей. Британський капітан Гай Беннет-Пірс запевняв, що жодного разу не бачив Путіна на борту "Шехерезади".

"Це було лише кілька днів тому, за чутками, їх викликали на військову службу. А раніше вони охороняли яхту, ви навіть наблизитись до неї не могли", — розповідав член місцевої профспілки.

Незважаючи на те, що офіційно не підтверджено, що "Шехерезада" належить президенту РФ, журналісти переконані, що це саме так. І яхту, ймовірно, збираються перемістити в Туреччину, де багато російських олігархів зараз ховають свої "іграшки". Наразі там знаходяться яхти Романа Абрамовича.

[ + – ] Команда "Шехерезади" Фото: The Daily Mail

З Туреччини "Шехерезада" може вирушити Суецьким каналом в Індійський океан, Індонезію або навіть в порт Владивосток. Цю подорож уже здійснили яхти, що належать російським мільярдерам Олегу Дерипасці, Андрію Костіну й Олексію Мордашову. Яхта останнього вперше опинилася в російських територіальних водах із моменту побудови і зараз стала новою пам'яткою Владивостока.

"Ми чули, що минулої ночі яхта збиралася покинути порт, але її затримав шторм. Вона не була конфіскована владою, тож я думаю, що вона може відплисти будь-коли", — зазначив Габріеле, менеджер місцевого яхт-клубу.

Офіційно задекларований власний капітал Путіна становить приблизно 150 тисяч доларів, а активів дуже мало. Але справжні статки російського президента, на думку журналістів, становлять не менше 100 мільярдів доларів. Усе його майно завбачливо записане на родичів, бізнес-партнерів і довірених осіб.