Яхта Путина покинула итальянский порт и готовится к плаванию

Суперяхта "Шехерезада" покинула сухой док, где находилась с 2020 года и вышла в море

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Яхта "Шехерезада", также известная, как яхта Владимира Путина, стоимостью в 700 миллионов долларов, внезапно покинула сухой док на верфи в Марина-ди-Каррара к северу от Пизы и вышла в море. Журналисты опасаются, что она может отплыть в Турцию, и избежать санкций ЕС. Об этом пишет Daily Mail.

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Кроме того, что яхта оказалась в открытом море, на палубе также был замечен экипаж, который снимал брезент с палубы и явно готовил ее к плаванию. Пока расследование итальянских правоохранителей в отношении яхты еще не завершено, и ее владелец еще не установлен, так что береговая охрана не может остановить отплытие, согласно закону.

[ + – ] Яхта Путина в сухом доке в Италии Фото: Yacht Charter Fleet

Ранее журналисты европейских СМИ провели расследование и выяснили, что весь ее экипаж целиком состоял из россиян, но целиком заменен на британцев в начале марта. Заменили более 20 человек. Британский капитан Гай Беннет-Пирс заверял, что ни разу не видел Путина на борту "Шехерезады".

"Это было всего несколько дней назад, по слухам, их вызвали на военную службу. А раньше они охраняли яхту, вы даже приблизиться к ней не могли", — рассказывал член местного профсоюза.

Не смотря на то, что официально не подтверждено, что "Шехерезада" принадлежит президенту РФ, журналисты убеждены, что это именно так. И яхту, вероятно, собираются переместить в Турцию, где многие российские олигархи сейчас прячут свои "игрушки". Сейчас там находятся яхты Романа Абрамовича.

[ + – ] Команда "Шехерезады" Фото: The Daily Mail

Из Турции "Шехерезада" может отправиться по Суэцкому каналу в Индийский океан, Индонезию или даже в порт Владивосток. Это путешествие уже совершили яхты, принадлежащие российским миллиардерам Олегу Дерипаске, Андрею Костину и Алексею Мордашову. Яхта последнего впервые оказалась в российских территориальных водах с момента постройки и сейчас стала новой достопримечательностью Владивостока.

"Мы слышали, что прошлой ночью яхта собиралась покинуть порт, но ее задержал шторм. Она не была конфискована властями, так что я думаю, что она может отплыть в любое время", — отметил Габриэле, менеджер местного яхт-клуба.

Официально задекларированный собственный капитал Путина составляет около 150 000 долларов, а активов очень мало. Но истинное состояние российского президента, по мнению журналистов, составляет не менее 100 миллиардов долларов. Все его имущество предусмотрительно записано на родственников, бизнес-партнеров и доверенных лиц.