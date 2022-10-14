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Стиль жизни

Миллиарды Кабаевой. Журналисты выяснили, кто из друзей Путина содержал его пассию

алина кабаева, владимир путин, любовница путина, петр колбин, геннадий тимченко
Фото: ТАСС | Алина Кабаева в Думе

До недавних пор Алина Кабаева жила в Швейцарии на шикарной вилле, но после санкций была вынуждена вернуться в РФ.

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Бывшая российская гимнастка Алина Кабаева, которая является давней пассией президента России и матерью как минимум трех его детей, после начала войны в Украине попала под санкции США, а до этого — под санкции ЕС, Канады и Великобритании. Она была вынуждена вернуться в РФ, где у нее есть недвижимость и прибыльный бизнес. Журналисты проекта "Досье" выяснили, откуда олимпийская чемпионка получала деньги.

Оказалось, что некая швейцарская вилла, где проживала Кабаева с детьми до возвращения в РФ, находится в респектабельном муниципалитете Колоньи. Он расположен неподалеку от Женевы на берегу озера. Виллу здесь приобрести непросто, но российскому олигарху Геннадию Тимченко это удалось.

алина кабаева, владимир путин, любовница путина, петр колбин, геннадий тимченко Fullscreen
Геннадий Тимченко - близкий друг Владимира Путина
Фото: ТАСС

Вилла Hauterive в Колоньи была приобретена олигархом в 2002 году за 18,4 миллионов швейцарских франков, следует из реестра недвижимости кантона.

"Я очень долго платил налоги в Финляндии. И по средним меркам это было слишком много — больше 60% дохода. Через 10 лет я решил перебраться в Швейцарию, но не из-за налогов, а потому что хотел дать сыну хорошее европейское образование", — рассказывал Геннадий Тимченко.

Рядом, на улице Rampe de Cologny расположена вертолетная площадка, куда весьма часто летала Кабаева. Площадка является частью территории виллы. Сейчас эти владения разделены на две части; одна из них весной 2022 года была выставлена на продажу за 75,5 миллиона долларов.

алина кабаева, владимир путин, любовница путина, петр колбин, геннадий тимченко Fullscreen
Фото: Соцсети
алина кабаева, владимир путин, любовница путина, петр колбин, геннадий тимченко Fullscreen
Фото: Соцсети

Собеседник, знакомый с Кабаевой, рассказал изданию, что спортсменка пользовалась вертолетом, который доставлял ее "буквально до порога дома Тимченко" в Колоньи.

Журналисты пытались выяснить подробности о продаваемой вилле, но вскоре после этого участок сняли с продажи.

Кроме виллы Тимченко в Швейцарии, Кабаева, вероятно, пользовалась "Шахерезадой" — знаменитой яхтой, прозванной "яхтой Путина". Ее, как выяснили журналисты, для Владимира Путина приобрели российские бизнесмены и Геннадий Тимченко в том числе.

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Яхта "Шахерезада"
Фото: Yacht Charter Fleet

Но Алина Кабаева весьма удачливая деловая женщина. После того, как она закончила спортивную карьеру в 2007 году, она снималась в кино, вела телешоу и даже немного занималась политикой, став депутатом Госдумы.

Но с 2014 года она возглавляет Национальную медиагруппу. Согласно утечке федеральной налоговой службы РФ, Кабаева в 2018 году получила от НМГ 785,4 миллионов рублей (более 12,4 миллионов долларов).

НМГ владеет долей в Первом канале, российской версией Discovery, а также каналом РЕН ТВ и газетой "Известия". В 2018 году НМГ вместе с ВТБ купила телеканал СТС за 18 миллиардов рублей (позже ВТБ продал медиахолдингу свою долю).

Для покупки были использованы заемные средства. Одним из заимодавцев стал сам СТС, а другим — некий Петр Колбин.

Петр Колбин – это сын близкого друга Владимира Путина – Петра Колбина, который умер в 2018 году.

Колбин не миллиардер и не олигарх, он работал в правоохранительных органах и возглавлял службу безопасности в ТРК "Петербург".

Или как называют его журналисты, "кошелек" – номинальный владелец ряда активов российского президента. Этот таинственный человек не только одолжил крупную сумму на покупку телеканала, но и передал бабушке Кабаевой Анне Зацепилиной две квартиры на Арбате в Москве.

алина кабаева, владимир путин, любовница путина, петр колбин, геннадий тимченко Fullscreen
Алина Кабаева до романа с Путиным
Фото: ТАСС

Уже упомянутый Геннадий Тимченко подарил бабушке Кабаевой квартиру на Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге, а партнер Аркадия Ротенберга и "риэлтор друзей Путина" Григорий Баевский презентовал ей участок на Рублево-Успенском шоссе.

Баевский также подарил квартиру в центре Москвы сестре Алины Кабаевой – Лейсан. Общая стоимость российской недвижимости гимнастки – более 40 миллионов долларов.

Напомним, ранее российские журналисты выяснили все о капиталах вице-премьера по соцполитике РФ Татьяны Голиковой. Оказалось, что она владеет виллами в Португалии и Испании, а также несколькими гольф-клубами.