Миллиарды Кабаевой. Журналисты выяснили, кто из друзей Путина содержал его пассию

До недавних пор Алина Кабаева жила в Швейцарии на шикарной вилле, но после санкций была вынуждена вернуться в РФ.

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Бывшая российская гимнастка Алина Кабаева, которая является давней пассией президента России и матерью как минимум трех его детей, после начала войны в Украине попала под санкции США, а до этого — под санкции ЕС, Канады и Великобритании. Она была вынуждена вернуться в РФ, где у нее есть недвижимость и прибыльный бизнес. Журналисты проекта "Досье" выяснили, откуда олимпийская чемпионка получала деньги.

Оказалось, что некая швейцарская вилла, где проживала Кабаева с детьми до возвращения в РФ, находится в респектабельном муниципалитете Колоньи. Он расположен неподалеку от Женевы на берегу озера. Виллу здесь приобрести непросто, но российскому олигарху Геннадию Тимченко это удалось.

[ + – ] Геннадий Тимченко - близкий друг Владимира Путина Фото: ТАСС

Вилла Hauterive в Колоньи была приобретена олигархом в 2002 году за 18,4 миллионов швейцарских франков, следует из реестра недвижимости кантона.

"Я очень долго платил налоги в Финляндии. И по средним меркам это было слишком много — больше 60% дохода. Через 10 лет я решил перебраться в Швейцарию, но не из-за налогов, а потому что хотел дать сыну хорошее европейское образование", — рассказывал Геннадий Тимченко.

Рядом, на улице Rampe de Cologny расположена вертолетная площадка, куда весьма часто летала Кабаева. Площадка является частью территории виллы. Сейчас эти владения разделены на две части; одна из них весной 2022 года была выставлена на продажу за 75,5 миллиона долларов.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Собеседник, знакомый с Кабаевой, рассказал изданию, что спортсменка пользовалась вертолетом, который доставлял ее "буквально до порога дома Тимченко" в Колоньи.

Журналисты пытались выяснить подробности о продаваемой вилле, но вскоре после этого участок сняли с продажи.

Кроме виллы Тимченко в Швейцарии, Кабаева, вероятно, пользовалась "Шахерезадой" — знаменитой яхтой, прозванной "яхтой Путина". Ее, как выяснили журналисты, для Владимира Путина приобрели российские бизнесмены и Геннадий Тимченко в том числе.

[ + – ] Яхта "Шахерезада" Фото: Yacht Charter Fleet

Но Алина Кабаева весьма удачливая деловая женщина. После того, как она закончила спортивную карьеру в 2007 году, она снималась в кино, вела телешоу и даже немного занималась политикой, став депутатом Госдумы.

Но с 2014 года она возглавляет Национальную медиагруппу. Согласно утечке федеральной налоговой службы РФ, Кабаева в 2018 году получила от НМГ 785,4 миллионов рублей (более 12,4 миллионов долларов).

НМГ владеет долей в Первом канале, российской версией Discovery, а также каналом РЕН ТВ и газетой "Известия". В 2018 году НМГ вместе с ВТБ купила телеканал СТС за 18 миллиардов рублей (позже ВТБ продал медиахолдингу свою долю).

Для покупки были использованы заемные средства. Одним из заимодавцев стал сам СТС, а другим — некий Петр Колбин.

Петр Колбин – это сын близкого друга Владимира Путина – Петра Колбина, который умер в 2018 году.

Колбин не миллиардер и не олигарх, он работал в правоохранительных органах и возглавлял службу безопасности в ТРК "Петербург".

Или как называют его журналисты, "кошелек" – номинальный владелец ряда активов российского президента. Этот таинственный человек не только одолжил крупную сумму на покупку телеканала, но и передал бабушке Кабаевой Анне Зацепилиной две квартиры на Арбате в Москве.

[ + – ] Алина Кабаева до романа с Путиным Фото: ТАСС

Уже упомянутый Геннадий Тимченко подарил бабушке Кабаевой квартиру на Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге, а партнер Аркадия Ротенберга и "риэлтор друзей Путина" Григорий Баевский презентовал ей участок на Рублево-Успенском шоссе.

Баевский также подарил квартиру в центре Москвы сестре Алины Кабаевой – Лейсан. Общая стоимость российской недвижимости гимнастки – более 40 миллионов долларов.

Напомним, ранее российские журналисты выяснили все о капиталах вице-премьера по соцполитике РФ Татьяны Голиковой. Оказалось, что она владеет виллами в Португалии и Испании, а также несколькими гольф-клубами.