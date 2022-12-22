Жена заместителя Шойгу потратила 70 тысяч евро в Париже, пока ВС РФ бомбили Киев

Светлана Иванова, супруга Тимура Иванова, в марте 2022 года отправилась на шопинг в Париж, и навестить детей.

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Жена высокопоставленного военного чиновника Владимира Путина отправилась за покупками на 70 тысяч евро в Париж, когда ВС РФ бомбили Киев и другие украинские города. Российские журналисты опубликовали расследование, в котором рассказали, как живут замминистра обороны Тимур Иванов и его супруга Светлана Маниович (Иванова).

Тимур Иванов с 2016 года занимает пост заместителя министра обороны Российской Федерации. В 2012 году был заместителем председателя Правительства Московской области. С 2013 по 2016 гг. — генеральным директором АО "Оборонстрой".

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, другими медалями.

Является лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники и носит звание "заслуженного строителя РФ".

[ + – ] Тимур Иванов и Светлана Иванова Фото: Instagram zakharova_sveta

С 6 октября 2022 года за поддержку российской военной агрессии против Украины находится под санкциями всех стран Европейского союза.

Его супруга, Светлана Захарова, во первом браке – Светлана Маниович, а теперь Светлана Иванова, является гражданкой Израиля и под санкциями не находится. Ее дети проживают за границей. И пока российские ракеты разрушали украинские города, она посещала Париж, где, как утверждают расследователи, потратила больше 70 тысяч евро в люксовых бутиках.

[ + – ] Тимур Иванов и Светлана Иванова Фото: Instagram zakharova_sveta

Также она навещала детей, которые проживают во Франции и Англии.

Ее сын Михаил учится в Оксфордском университете в Британии, а дочь Александра – живет во Франции. Сама Светлана до замужества была ведущей программы "Снимите это немедленно", обзавелась несколькими бутиками и позиционировала себя, как бизнес-леди.

[ + – ] Тимур Иванов и Светлана Иванова с детьми Фото: Instagram zakharova_sveta

По словам расследователей, до войны в Украине, Тимур Иванов и его семья проводила за границей больше времени, чем в России. Так, на месячный отдых на Французской Ривьере в 2013 году они потратили 120 тысяч евро. Именно во столько обошлась аренда двух вилл на месяц на Лазурном берегу. Еще 90 тысяч евро они заплатили тем же летом за аренду роскошной 37-метровой яхты.

[ + – ] Расследование российских журналистов касаемо Тимура Иванова и его супруги Светланы

Годом ранее, в 2012 году Тимур Иванов купил за 600 миллионов рублей городскую усадьбу Волконской-фон Мекка в центре Москвы, утверждают расследователи. "Особняк регистрируют на фирму "Дворянское гнездо", — сообщают расследователи.

В 2014 году Тимура Иванова наградили медалью "За возвращение Крыма". И он отпраздновал это месячным отпуском в Сен-Тропе, арендовав с семьей роскошную виллу с восемью спальнями и бассейном за 110 тысяч евро. День рождения Иванов отпраздновал на яхте, арендовав ее за 11 тысяч евро.

[ + – ] Светлана Иванова с дочерью Александрой Маниович Фото: Instagram zakharova_sveta

В 2015 год у семья Ивановых снова арендовала яхту: 35-метровую SOUTH PAW C. В контракте на имя Светланы Захаровой указаны даты и место посадки – Неаполь. Стоимость аренды – 56 тысяч евро. И месяц отдыха на вилле Villa Dune в Сен-Тропе обошелся в 150 тысяч евро.

А в 2018 году Светлана отпраздновала свой день рождения в Стамбуле, этот праздник обошелся в 178 тысяч евро (12 млн рублей). Примечательно, но часто на семейных торжествах ивановых присутствовал пресс-секретарь Владимира Путина — Дмитрий Песков.

Также они купили полностью отреставрированный Rolls-Royce Corniche 2001 года выпуска и оформили на свою люксембургскую фирму. Стоимость такого автомобиля – 120 тысяч евро, не считая ремонт и обслуживание. Тогда это составляло около пяти миллионов рублей. И в это же самое время Тимур Иванов предоставил справку о доходах, в которой было указано, что он заработал 1,3 миллиона рублей в год.

Также они владеют загородным домом в деревне Панкратово Тверской области, его площадь составляет 2900 квадратных метров. "Несмотря на то, что заказчики стройки очевидны, по сложившейся традиции, на себя семья чиновников оформлять ничего не станет. Участок принадлежит ООО "Волжский Берег", — говорится в сюжете. Часть счетов, по данным журналистов, оплачены компанией "Оборонспецстрой". Она принадлежит двум действующим сотрудникам "Олимпситистрой" — очень крупному подрядчику Минобороны РФ, сообщают журналисты.

Кроме этого, Светлана Иванова владеет квартирой в Тель-Авиве, и обожает антиквариат. Так, кроме всего прочего, в 2018 году она за 8 тысяч евро купила часы, которые стояли в спальне Ива Сен-Лорана.

Известно, что Тимур Иванов и Светлана Иванова подали на развод в начале этого года, но, судя по ее Instagram, который, к слову, запрещен в РФ, они все еще вместе. Журналисты отмечают, что развод был оформлен официально, чтобы Светлана избежала западных санкций.

[ + – ] Тимур Иванов и Светлана Иванова Фото: Instagram zakharova_sveta

журналистам удалось выяснить, что еще недавно Тимур Иванов и его супруга собирались строить свою собственную яхту на верфи в Италии. Компания называется Italian Sea Group. Это та самая компания, которая обслуживает знаменитую яхту Путина "Шехерезада".

Напомним, ранее стало известно, кто содержал пассию Путина, Алину Кабаеву. Она до недавнего времени с детьми от российского президента проживала в Швейцарии, но ей пришлось вернуться в Россию.